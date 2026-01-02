Janeiro de 2026 no RS: Calor e chuvas irregulares

O mês de janeiro de 2026 deve chegar ao Rio Grande do Sul com uma combinação de calor intenso e chuvas irregulares, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que algumas regiões registrem volumes de precipitação acima da média histórica, enquanto outras podem enfrentar períodos de seca.

Regiões como o Centro, a Região Metropolitana, a Serra e o Noroeste, que costumam ter acumulados de chuva entre 180 e 220 milímetros, devem receber até 50 milímetros a mais do que o habitual. Já no Sul, Fronteira Oeste e Norte do estado, a chuva pode ficar entre 10 e 50 milímetros abaixo do esperado, com registros variando entre 80 e 180 milímetros.

O fenômeno climático La Niña, que afetou a região em anos anteriores, deve começar a perder força a partir de janeiro, o que favorece o retorno à neutralidade no Pacífico. Isso fará com que o clima no estado se reorganize, mas sistemas típicos do verão, como a Zona de Convergência do Atlântico Sul, ainda podem provocar episódios de chuva intensa e tempestades localizadas.

Calor e risco de temporais

Janeiro também será marcado por dias quentes e noites abafadas, características típicas do verão gaúcho. A passagem de frentes frias pode aumentar o risco de temporais, com possibilidade de vento forte, granizo e raios. O início do mês deverá ser mais úmido, com chuvas mais intensas, especialmente no período da virada do ano. No entanto, a partir da segunda quinzena, as instabilidades devem perder força e as temperaturas devem subir.

A previsão é de que o mês termine com temperaturas próximas ou até acima da média histórica em boa parte do estado. No Noroeste, onde a temperatura média costuma variar entre 26ºC e 28ºC, os termômetros podem alcançar até 29ºC. Já no Centro, Região Metropolitana e Serra, a média histórica de temperatura varia entre 22ºC e 26ºC, podendo ficar entre 0,2ºC e 0,6ºC acima da marca habitual.

Previsão das temperaturas

Média da temperatura máxima : Noroeste: entre 31ºC e 35ºC Oeste e Centro: entre 31ºC e 33ºC Sul, Campanha, Norte e Região Metropolitana: entre 29ºC e 31ºC Nordeste e Serra: entre 27ºC e 29ºC

Média da temperatura mínima : Extremo Sul, Oeste e Noroeste: entre 20ºC e 22ºC Norte: entre 18ºC e 22ºC Sul, Centro, Campanha e Região Metropolitana: entre 18ºC e 20ºC Serra e Nordeste: entre 16ºC e 18ºC



Com o cenário de calor intenso e chuvas irregulares, a população deve estar atenta às mudanças climáticas e aos riscos de temporais.













■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp











