Quarta, 31 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Sicredi

Edição 1510 - 30 de Dezembro de 2025

Confira a edição dessa semana

Por: Jonas Martins Fonte: Jornal Província
30/12/2025 às 13h36 Atualizada em 30/12/2025 às 13h39

 

Ler edição

 

Jornal Província Há 2 semanas

Edição 1509 - 19 de Dezembro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 2 semanas

Edição 1508 - 12 de Dezembro de 2025

Confira a edição dessa semana
Tenente Portela Há 4 semanas

Edição 1507 - 05 de Dezembro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 1 mês

Edição 1506 - 28 de novembro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 2 meses

Edição 1505 - 14 de novembro de 2025

Confira a edição dessa semana

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.9 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada
Senado Federal Há 3 horas

É FAKE: senadores não aprovaram prisão de Alexandre de Moraes em "reunião secreta" na madrugada
Esportes Há 4 horas

Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,692,75 +0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Editorias
Blogs e colunas
Links
