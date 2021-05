Pedetista reivindica sinalização em frente ao posto de saúde em Coronel Bicaco

O vereador Elson Bueno Martins (PDT) solicitou, na sessão ordinária da segunda-feira (17/05), a pintura do quebra-molas, de uma faixa para pedestres e de espaços para o estacionamento de veículos – da Secretaria Municipal da Saúde ou para embarque e desembarque de pacientes – em frente ao posto de saúde na Rua Francisco Gobbi.

O pedetista reiterou que, talvez, com a sinalização, os condutores trafeguem mais devagar naquela via urbana. — Acho que o quebra-molas deve ser adequado e receber nova pintura, pois alguns motoristas de carros e motos não diminuem a velocidade em frente ao posto de saúde — salientou Elson Bueno Martins.

