Quinta, 25 de Dezembro de 2025
19°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bolsonaro é submetido à cirurgia para tratamento de hérnia bilateral

Procedimento demorou mais de três horas, segundo médicos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/12/2025 às 18h22
Bolsonaro é submetido à cirurgia para tratamento de hérnia bilateral
© Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi submetido, nesta quinta-feira (25), a uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal bilateral. Realizado em um hospital particular de Brasília (DF), com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o procedimento cirúrgico demorou mais de três horas e, segundo os médicos responsáveis, transcorreu conforme o previsto.

“O procedimento ocorreu sem nenhuma intercorrência”, afirmou o cirurgião Cláudio Birolini a jornalistas, após o término da operação e a transferência de Bolsonaro para o quarto onde ele permanecerá em observação pelos próximos dias.

Segundo Birolini, a hérnia identificada do lado esquerdo do abdômen ainda estava em fase inicial, sendo menor que a existente do lado direito, mas a equipe médica concluiu que seria mais oportuno operá-la agora, para tentar evitar uma futura cirurgia para tratar o problema.

“Se não a resolvessemos agora, daqui a alguns meses ele [Bolsonaro] ia desenvolver um quadro clínico do mesmo jeito que o que desenvolveu do lado direito. Então, já foi feita a correção [da hérnia inguinal bilateral] de ambos os lados”, acrescentou o cirurgião, explicando que, durante a cirurgia, realizada com ajuda de anestesia geral, a equipe médica implantou uma tela de polipropileno na parte interna da parede abdominal, reforçando-a para evitar a ocorrência de outras hérnias.

A previsão inicial da equipe médica é que Bolsonaro demore entre cinco e sete dias para se recuperar da cirurgia. Tempo durante o qual ele ficará em observação, fazendo fisioterapia e outros procedimentos a fim de evitar, entre outras coisas, problemas vasculares, como um eventual um tromboembolismo venoso, ou seja, a formação de cóagulos.

Além disso, os médicos vão reavaliar a necessidade de um procedimento para tentar sanar os soluços recorrentes que há meses acometem o ex-presidente.

“Este é um ponto central [do acompanhamento do paciente, hoje, além da cirurgia [da hérnia]”, declarou o cardiologista Brasil Ramos Caiado, explicando que os soluços preocupam por afetar e prejudicar a respiração e o sono de Bolsonaro, gerando cansaço adicional e atrapalhando a recuperação do ex-presidente.

“Em um pós-operatório, com o organismo precisando se recuperar, ele está sendo praticamente agredido por esse soluço”, comentou Caiado, revelando que, nos próximos dias, com Bolsonaro internado, a equipe médica vai “potencializar” a medicação e explorar outras alternativas para tentar solucionar o problema sem a necessidade de submeter Bolsonaro a outra cirurgia.

“Vamos observar, nestes próximos dias, a necessidade ou não deste procedimento [cirúrgico]. Provavelmente, faremos isto na segunda-feira [29], que é um bom tempo para ele poder responder à medicação”.

Vigilância

Condenado pela trama golpista que culminou com o 8 de janeiro de 2023 e o ataque aos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão.

O ex-presidente está cumprindo sua pena detido na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, desde 25 de novembro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Autorizado a ser submetido à cirurgia desta quinta-feira, ele foi conduzido até o hospital por agentes da PF, na manhã de ontem (24), e acompanhado pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Por determinação judicial, enquanto estiver internado, Bolsonaro deverá ser vigiado 24 horas por dia, com manutenção de dois agentes na porta do quarto, além de outras equipes dentro e fora do hospital.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 6 horas

Lula quer expulsão de servidor que agrediu mulher e criança no DF

Imagens da agressão circulam nas redes sociais
Política Há 1 dia

Lula faz balanço de ações e desafios: "povo brasileiro é vencedor

Presidente destacou mudança no IR e diplomacia contra tarifaço

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Lula faz discurso de Natal em cadeia nacional de rádio e televisão

Expectativa é que o presidente apresente um balanço de governo

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 2 dias

Novo ministro diz que governo deve priorizar acesso do povo ao turismo

Gustavo Feliciano assumiu o cargo após indicação do União Brasil

 © Antonio Cruz/ Agência Brasil
Política Há 3 dias

Gleise culpa Selic pela dívida pública e não as despesas do governo

Ministra diz que elevado patamar dos juros “suga” o Orçamento

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 22°
21° Sensação
1.65 km/h Vento
98% Umidade
100% (12.06mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Sexta
28° 19°
Sábado
33° 20°
Domingo
31° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 4 horas

Júlio Lancelotti promove almoço de natal para moradores de rua em SP
Política Há 5 horas

Bolsonaro é submetido à cirurgia para tratamento de hérnia bilateral
Política Há 6 horas

Lula quer expulsão de servidor que agrediu mulher e criança no DF
Esportes Há 8 horas

Campeã brasileira de ginástica Isabelle Marciniak morre aos 18 anos
Geral Há 8 horas

Natal tem sol forte e calor de até 40°C no Rio de Janeiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 +0,00%
Euro
R$ 6,50 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 521,114,75 +1,39%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6911 (24/12/25)
03
51
56
59
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3571 (24/12/25)
02
03
04
05
06
08
11
12
13
14
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2866 (24/12/25)
07
16
17
18
23
24
38
41
44
45
50
52
56
58
66
75
76
80
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2903 (24/12/25)
06
11
13
45
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias