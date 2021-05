Covid-19: Número de casos ativos reduz em Tenente Portela

Tenente Portela acaba a terceira semana do mês de maio com 76 moradores infectados com o novo coronavírus (Foto: Diones Roberto Becker)

Tenente Portela acaba a terceira semana do mês de maio com 76 moradores infectados com o novo coronavírus. Os dados epidemiológicos foram atualizados na sexta-feira (21/05). Em relação à quinta-feira (20/05), houve redução de oito casos ativos.

O município ultrapassou a marca de seis mil testes realizados para detecção da Covid-19. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS), das 6.010 pessoas testadas, 4.657 não tiveram a contaminação diagnosticada. No momento, 17 portelenses aguardam o resultado dos exames laboratoriais.

Desde que a pandemia iniciou, 1.420 moradores se infectaram com o vírus, dos quais, 1.321 estão curados e 23 morreram.

Também houve diminuição, nas últimas 24 horas, na quantidade de domiciliados em Tenente Portela internados no Hospital Santo Antônio (HSA) por causa da doença. Agora são três pacientes contaminados e dois casos suspeitos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.