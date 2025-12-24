Quarta, 24 de Dezembro de 2025
Lula faz discurso de Natal em cadeia nacional de rádio e televisão

Expectativa é que o presidente apresente um balanço de governo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/12/2025 às 12h43
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta véspera de Natal (24), o tradicional pronunciamento presidencial pelas festas de fim de ano será veiculado em cadeia nacional de rádio e televisão às 20h30. O conteúdo do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi gravado ao longo da semana, mas não foi antecipado à imprensa.

Na noite de terça-feira (23), Lula encerrou a agenda oficial com deslocamento para a cidade de São Paulo, onde celebrará o Natal ao lado da primeira dama Janja Lula da Silva e dos filhos. Após as festividades de Natal, o presidente pretende passar o Réveillon na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro.

No discurso do último ano , Lula reafirmou o cuidado com as pessoas, a prioridade aos mais pobres, o diálogo entre os Poderes e a sociedade e a defesa da democracia. Este ano, a expectativa é que o presidente apresente um balanço de resultados alcançados pelo governo.

© Marcelo Camargo/Agência Brasil
