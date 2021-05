Redentora ultrapassa 800 diagnósticos positivos de Covid-19

O boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (21/05), com dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), revela que Redentora superou a marca de 800 casos positivos do novo coronavírus. Do total de infectados, 738 estão recuperados e 22 morreram.

O informativo ainda mostra que existem 58 moradores com a doença e recebendo acompanhamento da equipe da SMS. Além disso, seis redentorenses seguem hospitalizados em função da Covid-19, sendo três em leitos clínicos e três na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

