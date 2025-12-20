Domingo, 21 de Dezembro de 2025
Jardim Botânico conclui atividades do Projeto Caminho do Lixo com formação de 109 jovens multiplicadores

O Jardim Botânico, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizou na quinta-feira (18/12), no Parque Zoológico de Sapuca...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/12/2025 às 15h22
Evento de encerramento reuniu 67 jovens multiplicadores e contou com entrega de certificados -Foto: Cristian Pelige

O Jardim Botânico, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizou na quinta-feira (18/12), no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, o evento de encerramento das atividades do Projeto Caminho do Lixo. A iniciativa de educação ambiental envolveu, ao longo do ano, 109 jovens do Centro da Juventude (CJ) de Viamão, com foco na conscientização sobre o descarte correto de resíduos e na formação de multiplicadores ambientais em suas comunidades.

“Ao longo das atividades, foram abordados temas como a destinação adequada de resíduos, mudanças climáticas, saneamento, segurança alimentar e conservação da biodiversidade”, ressalta a diretora de Pesquisa e Educação para a Sustentabilidade do Jardim Botânico, Mariela Secchi.

O projeto em 2025 contou com 13 aulas teóricas e práticas, com foco na conscientização sobre o descarte adequado de resíduos e seus impactos ambientais. Os participantes foram formados como multiplicadores ambientais, aptos a disseminar os conhecimentos adquiridos em suas comunidades. O evento de encerramento reuniu 67 jovens multiplicadores e contou com a entrega de certificados.

Antes da cerimônia, os participantes também realizaram uma trilha orientada no Parque Zoológico, atividade que integrou a proposta pedagógica do projeto e proporcionou uma vivência prática de educação ambiental, com contato direto com a natureza e a fauna silvestre.

Ação conjunta

O Projeto Caminho do Lixo é executado pela Sema em parceria com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH). A iniciativa integra o Programa RS Seguro – coordenado pela Secretária da Segurança Pública (SSP) –, que tem a educação como estratégia para melhorar a evasão escolar e oferecer alternativas e oportunidades atrativas aos jovens de regiões mais vulneráveis.

A atuação do Jardim Botânico foi central em todas as etapas da iniciativa, desde o planejamento das atividades até a condução das oficinas e ações práticas. A ação reforça o papel do parque como referência em educação ambiental, formação de multiplicadores e aproximação entre conhecimento científico e a comunidade.

Histórico do projeto

Ao longo de 2025, o projeto Caminho do Lixo promoveu diferentes ações educativas com os jovens do Centro da Juventude de Viamão, abordando temas como mudanças climáticas, gestão de resíduos, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. As atividades incluíram oficinas práticas, capacitações e vivências em espaços ambientais.

Algumas das ações realizadas:

Texto: Milena Oliveira/Ascom Sema
Edição: Secom

