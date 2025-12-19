Sábado, 20 de Dezembro de 2025
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula inaugura ponte em Foz do Iguaçu e critica quem constrói “muros”

Entrada em operação ocorrerá de forma gradual

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/12/2025 às 21h09

Na inauguração da ponte Internacional da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com o país vizinho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou que há países que, ao invés de pontes, constroem muros. “Tem gente querendo fazer guerra para não permitir que o outro passe pro seu lado. Nós aqui, sul-americanos, paraguaios e brasileiros, queremos dizer ao mundo que nós somos da paz”.

A Ponte da Integração tem 760 metros de extensão e um vão-livre de 470 metros, o maior do continente, além de duas pistas simples com 3,6 metros de largura cada. A ponte liga Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presidente Franco.

Lula disse que o presidente do Paraguai, Santiago Peña, vai inaugurar a parte da obra no país vizinho no sábado (20). O presidente brasileiro garantiu as presenças de equipes da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal. Ele explicou que a implementação gradual do tráfego tem relação com a infraestrutura do lado paraguaio.

Lula afirmou que há entusiasmo pelos dois países porque a via vai possibilitar o incremento do comércio. “ Vão transitar bilhões de dólares de interesse da economia brasileira e de interesse da economia paraguaia”, afirmou Lula.

Investimento

A estrutura do tipo estaiada é sustentada por duas torres de 190 metros de altura, o equivalente a edifícios de aproximadamente 54 andares. A obra, que contou com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), teve investimento de R$ 1,9 bilhão dos dois países e terá o tráfego liberado de forma gradual. Nessa primeira fase, para caminhões sem carga nos dois sentidos.

A obra financiada pelo governo brasileiro foi com recursos da Itaipu Binacional na ordem de R$ 712 milhões. Desse total, R$ 372 milhões foram destinados à construção da ponte estaiada, enquanto R$ 340 milhões foram aplicados nas obras da Perimetral Leste até novembro de 2025.

O governo explicou que o modelo foi tripartite, com a participação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) como órgão proprietário. O governo do Paraná foi o executor e Itaipu Binacional, como responsável pelo repasse dos recursos.

A estrutura tornou-se prioridade estratégica, integrada ao PAC, em 2012. Foram lançados os editais de licitação em 2012 e 2014, além da condução de todo o processo de licenciamento ambiental e projetos de engenharia que resultaram na licença ambiental emitida pelo Ibama em fevereiro de 2017.

Após a estruturação institucional que definiu Itaipu como agente financiador em 2018, a construção teve início em 2019 até a conclusão física, em outubro de 2023.

O evento marcou a entrega da segunda ligação viária sobre o Rio Paraná entre as duas nações, seis décadas depois da inauguração da Ponte da Amizade. Hoje, a única conexão viária entre os dois países na região recebe um fluxo diário de 100 mil pessoas e 45 mil veículos, segundo a Receita Federal.

A nova rodovia reorganiza o fluxo de veículos pesados na região, contribui para a mobilidade urbana e a segurança viária. Com 14,7 quilômetros de extensão, a via conecta a BR-277 à ponte, desviando o tráfego de caminhões do centro urbano de Foz do Iguaçu.

Segundo o governo federal, a entrada em operação ocorrerá de forma gradual para garantir a segurança e a adaptação dos órgãos de fiscalização. Na etapa inicial, a travessia será apenas para caminhões descarregados, conhecidos como “em lastro”, seguindo horários específicos coordenados pela Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Os ônibus de turismo fretados serão autorizados a trafegar "em breve". A liberação total para veículos de carga está prevista para ocorrer entre o fim de 2026 e o início de 2027, condicionada à conclusão do Corredor Metropolitano del Este, no lado paraguaio, que garantirá a plena infraestrutura de acesso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Política Há 10 horas

Congresso aprova orçamento para 2026

Meta de despesas é de R$ 6,5 tri e de superávit é de R$ 34,2 bilhões.

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 11 horas

Lula defende que catadores tenham mais acesso à serviços públicos

Governo anuncia ações voltadas ao setor de reciclagem
Política Há 12 horas

Comissão do Congresso aprova Orçamento de 2026

Texto será votado ainda hoje no plenário por deputados e senadores

 Foto: João Pedro Rodrigues SECOM
Candidatura Há 12 horas

Ernani Polo lança pré-candidatura ao governo do Estado

Vou aproveitar o recesso e depois os fins de semana para visitar as bases e tentar construir minha candidatura a governador, com a coerência de defender o governo do qual o PP participa — afirmou Polo

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 14 horas

Líder do PL na Câmara dos Deputados nega desvios de verbas

Deputado diz que dinheiro encontrado em sua casa é de venda de imóvel

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 33°
18° Sensação
2.2 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Domingo
32° 20°
Segunda
29° 19°
Terça
23° 20°
Quarta
26° 19°
Quinta
31° 20°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Justiça Há 4 horas

TST determina manutenção de 80% do efetivo durante greve dos Correios
Justiça Há 4 horas

STF anula parte de investigação contra governador do Acre
Tecnologia Há 6 horas

Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes
Tecnologia Há 7 horas

Irrigação inteligente combate alta no preço da energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,53 -0,28%
Euro
R$ 6,48 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,068,85 +0,28%
Ibovespa
158,473,02 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2953 (18/12/25)
05
10
24
25
47
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6907 (19/12/25)
23
41
46
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3567 (19/12/25)
01
02
04
08
09
10
11
12
14
15
18
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias