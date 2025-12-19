Sábado, 20 de Dezembro de 2025
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Congresso aprova orçamento para 2026

Meta de despesas é de R$ 6,5 tri e de superávit é de R$ 34,2 bilhões.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/12/2025 às 17h59
Congresso aprova orçamento para 2026
© Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira (19) o parecer do relator, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2026. O relatório preliminar prevê despesas totais de R$ 6,5 trilhões e meta de superávit de R$ 34,2 bilhões, que será cumprido se o déficit for zero ou se chegar a um superávit de R$ 68,6 bilhões. O texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Do total de despesas, R$ 6,3 trilhões são direcionados aos orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS) e R$ 197,9 bilhões ao orçamento de investimento das estatais. O limite de gastos para os ministérios e os demais Poderes passou a ser de R$ 2,4 trilhões.

O texto destaca ainda que 28% do OFSS será destinado exclusivamente para o pagamento de juros da dívida pública, o que equivale a R$ 1,82 trilhões. Esse montante envolve a amortização do principal da dívida contratual ou mobiliária com recursos obtidos por novas operações de crédito (emissão de títulos).

“Descontado o refinanciamento da dívida, a receita projetada para 2026 é de R$ 4,5 trilhões, sendo R$ 3.27 trilhões (72,6%) provenientes de receitas correntes e R$ 1.237,6 bilhões (27,4%) de receitas de capital”, diz o parecer.

O salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621 , R$ 10 abaixo da estimativa inicial do governo. Para 2026, também haverá uma despesa extra com o fundo eleitoral, programado em cerca de R$ 5 bilhões.

Emendas

O relatório prevê cerca de R$ 61 bilhões em emendas parlamentares . Desse total, cerca de R$ 37,8 bilhões serão destinados a emendas impositivas, de pagamento obrigatório. As emendas individuais, dos deputados e senadores, somam R$ 26,6 bilhões; as de bancada, destinadas às bancadas estaduais, ficaram com R$ 11,2 bilhões. Já as emendas de comissão, que não têm execução obrigatória, somam R$ 12,1 bilhões.

Outros R$ 11,1 bilhões estão previstos no parecer como parcelas adicionais, para despesas discricionárias e para projetos selecionados no Projeto de Aceleração do Crescimento (PAC).

Além do Orçamento para o próximo ano, foram aprovados outros 20 projetos de lei que abrem créditos adicionais no Orçamento de 2025.

Entre eles estão o PLN 6/2025, que destina R$ 8,3 bilhões para a constituição do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, previsto na reforma tributária; o PLN 18/2025, que abre crédito suplementar de R$ 3 milhões para a Companhia Docas do Ceará.

Os recursos, resultantes de cancelamento de outras dotações, serão usados para aquisição de equipamentos e para estudos náuticos de manobrabilidade e navegabilidade necessários para o recebimento de navios porta-contêiner.

Líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (PT-AP) comemorou a aprovação do orçamento ainda este ano e disse que é fundamental para celebrar conquistas de 2025 em 2026.

"O Brasil está na sua menor média de desemprego da sua média histórica, 5,4%, e reduzindo, estamos com a menor média inflacionária desde o advento do plano real. A renda média do trabalhador brasileiro chegou ao seu melhor nível da história, R$ 3.800 e em janeiro melhora mais ainda, porque a partir de janeiro quem recebe até R$ 5 mil, que corresponde a 90% dos brasileiros que pagam imposto de renda, não pagarão mais imposto de renda devido ao projeto do presidente Lula aprovado pelo Congresso Nacional. Os brasileiro que recebem de R$ 5 mil a R$ 7 mil terão também desconto pagando menos imposto", afirmou.

Professores

Pela manhã, o Congresso realizou uma sessão solene para promulgar a Emenda Constitucional 138 que autoriza a acumulação de cargo público de professor com outro de qualquer natureza, respeitando o teto salarial e a carga horária.

Até hoje, a Constituição só permitia o acúmulo remunerado do cargo de professor com outro técnico ou científico, o que permitia diversos questionamentos judiciais.

A constituição também permite o acumulo de dois cargos de professor e de dois cargos públicos para profissionais de saúde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 7 horas

Lula inaugura ponte em Foz do Iguaçu e critica quem constrói “muros”

Entrada em operação ocorrerá de forma gradual

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 11 horas

Lula defende que catadores tenham mais acesso à serviços públicos

Governo anuncia ações voltadas ao setor de reciclagem
Política Há 11 horas

Comissão do Congresso aprova Orçamento de 2026

Texto será votado ainda hoje no plenário por deputados e senadores

 Foto: João Pedro Rodrigues SECOM
Candidatura Há 12 horas

Ernani Polo lança pré-candidatura ao governo do Estado

Vou aproveitar o recesso e depois os fins de semana para visitar as bases e tentar construir minha candidatura a governador, com a coerência de defender o governo do qual o PP participa — afirmou Polo

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 13 horas

Líder do PL na Câmara dos Deputados nega desvios de verbas

Deputado diz que dinheiro encontrado em sua casa é de venda de imóvel

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 33°
18° Sensação
1.99 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Domingo
32° 20°
Segunda
29° 19°
Terça
23° 20°
Quarta
26° 19°
Quinta
31° 20°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Justiça Há 4 horas

TST determina manutenção de 80% do efetivo durante greve dos Correios
Justiça Há 4 horas

STF anula parte de investigação contra governador do Acre
Tecnologia Há 6 horas

Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes
Tecnologia Há 6 horas

Irrigação inteligente combate alta no preço da energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,53 -0,28%
Euro
R$ 6,48 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,481,70 +0,36%
Ibovespa
158,473,02 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2953 (18/12/25)
05
10
24
25
47
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6907 (19/12/25)
23
41
46
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3567 (19/12/25)
01
02
04
08
09
10
11
12
14
15
18
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias