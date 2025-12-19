Ernani Polo lança pré-candidatura ao governo do Estado

O santo-augustense Ernani Polo anunciou nesta sexta-feira que deixará o cargo de secretário estadual do Desenvolvimento Econômico no início de janeiro para se dedicar à campanha como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Partido Progressistas (PP).
O anúncio foi feito por meio de um vídeo e de uma carta aberta publicados nas redes sociais. Na manifestação, Polo explica que a decisão foi tomada de comum acordo com o governador Eduardo Leite e com o vice-governador Gabriel Souza.
Segundo o secretário, a ideia é aproveitar o período de recesso e, posteriormente, os fins de semana para visitar bases políticas e dialogar com lideranças em todo o Estado, buscando consolidar seu nome na disputa ao Palácio Piratini.
— Vou aproveitar o recesso e depois os fins de semana para visitar as bases e tentar construir minha candidatura a governador, com a coerência de defender o governo do qual o PP participa — afirmou Polo.
Dentro do PP, Ernani Polo terá de disputar a indicação partidária com o presidente estadual da sigla, deputado federal Covatti Filho, que também é pré-candidato ao governo do Estado.
