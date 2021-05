Redentora: Reunião na Secretaria Municipal de Educação e Cultura informa sobre Busca Ativa Escolar

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, coordenou uma reunião com os professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil, realizada, dia 17 de maio, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

O objetivo da reunião foi acompanhar as atividades escolares do educandário e expor sobre a adesão do Município de Redentora ao Programa de Estratégia Busca Ativa Escolar, ferramenta usada no combate à evasão escolar.

A Professora Giciéli Pretto, integrante da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, falou sobre a Busca Ativa Escolar, uma estratégia para a identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão.

Através da Busca Ativa é possível identificar os estudantes e tomar as providências necessárias para seu atendimento nos diversos serviços públicos, bem como sua (re)matrícula e permanência na escola.

A Secretária Eliane falou a respeito do Programa Rede de Apoio ao Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente de Redentora (Radicar), instituído pela Lei Municipal 2.518, de 30 de dezembro de 2019, que está ativo e já deu bons resultados. O Radicar é desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Educação e Cultura; Assistência Social e Saúde.

“A Busca Ativa Escolar e o Radicar são ferramentas importantes no combate à evasão escolar”, declarou a Secretária Eliane.

