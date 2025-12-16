Terça, 16 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Assessor de Rodrigo Bacellar é exonerado de cargo na Alerj

Exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da Alerj

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/12/2025 às 21h18

O assessor Rui Bulhões, que trabalhava como chefe de gabinete do então presidente da Assembleia Legislativo do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi exonerado nesta terça-feira (16) do cargo pelo presidente em exercício da Casa, Guilherme Delaroli (PL). A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da Alerj .

Ele foi um dos alvos da segunda fase da Operação Unha e Carne, deflagrada hoje pela Polícia Federal (PF), por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A ação resultou na prisão do desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), Macário Ramos Júdice Neto.

A casa de Bulhões passou por uma operação de busca e apreensão, por determinação de Moraes. A residência de Rodrigo Bacellar também foi alvo de ação da PF, com a mesma finalidade.

A PF acredita que Neto tenha vazado informações sigilosas para Bacellar sobre a operação que prendeu o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silvas, o TH Joias, dentro de uma ação da qual o desembargador era relator.

O superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Fábio Galvão, disse que a Operação Unha e Carne 2, conta com apoio irrestrito do TRF2.

"Estamos promovendo agora à noite a transferência do ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, para presídio federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. As investigações continuam visando apurar o fato em toda a sua extensão”. Ele está preso na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, no Complexo de Gericinó, em Bangu, zona oeste da cidade.

TH Joias é um designer de joias que se tornou deputado estadual no Rio de Janeiro pelo MDB. Ele foi preso em 3 setembro de 2025 por ser apontado como braço político e operador financeiro do Comando Vermelho. TH Joias é acusado de tráfico, lavagem de dinheiro, corrupção e negociação de armas, além de usar seu mandato para beneficiar a facção criminosa.

No começo de dezembro, baseado em mensagens interceptadas no telefone de TH Joias, o STF determinou também a prisão do então presidente da Alerj . Bacellar chegou a ficar cinco dias preso, mas foi solto após a prisão ser revogada pela própria Alerj . No dia seguinte, ele pediu licença do cargo.

Por decisão do ministro Alexandre de Moares, Bacellar tem que usar tornozeleira eletrônica e obedecer a algumas restrições, como permanecer afastado da presidência da Alerj, recolhimento domiciliar, proibição de se comunicar com outros investigados, suspensão de porte de arma e entrega de passaporte.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 26 minutos

Lula: enfrentamento à violência contra mulher é prioridade na agenda

Presidente convidou Judiciário e Legislativo para tomar iniciativas

 Foto: RD Foco
Redentora Há 5 horas

Vanderlei da Rosa é eleito Presidente do Legislativo redentorense para 2026

Também foi eleita a nova mesa diretora para o próximo ano
Política Há 10 horas

Câmara aprova texto para regulamentar pontos da reforma tributária

Destaques ainda serão debatidos nesta terça (16)

 (Foto: ASCOM Tenente Portela)
Gestão Feminina Há 22 horas

Três mulheres irão administrar a Câmara de Vereadores de Tenente Portela em 2026

O resultado marca um fato histórico para o Legislativo portelense, ao consolidar uma mesa diretora formada integralmente por mulheres.

 (Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA)
Legislativo Regional Há 22 horas

Câmaras da região Celeiro definem novas Mesas Diretoras

Sessões ordinárias realizadas nesta segunda-feira, 15 de dezembro, oficializaram as novas composições do Legislativo em Tenente Portela, Vista Gaúcha e Três Passos, reforçando a normalidade, a transparência e o compromisso institucional com a comunidade.

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 26°
17° Sensação
2.37 km/h Vento
68% Umidade
100% (0.62mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
31° 12°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 17°
Domingo
29° 21°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Motta diz que regulamentação da reforma tributária vai reduzir burocracia no Brasil
Senado Federal Há 3 minutos

Aprovadas doações do Exército para Uruguai e Paraguai
Senado Federal Há 4 minutos

Regulamentação do exercício profissional de acupuntura segue para sanção
Justiça Há 4 minutos

Terras indígenas: STF tem placar de 4 votos a 0 contra marco temporal
Política Há 4 minutos

Assessor de Rodrigo Bacellar é exonerado de cargo na Alerj

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,51 +0,15%
Euro
R$ 6,47 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,060,60 +0,01%
Ibovespa
158,577,88 pts -2.4%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6903 (15/12/25)
03
45
54
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3563 (15/12/25)
01
03
04
09
10
11
12
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2862 (15/12/25)
01
03
04
06
16
18
25
27
28
35
42
54
59
63
74
76
80
88
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2899 (15/12/25)
18
21
24
34
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias