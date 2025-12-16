Vanderlei da Rosa é eleito Presidente do Legislativo redentorense para 2026

A Câmara Municipal de Vereadores de Redentora realizou nesta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, a última Sessão Ordinária do ano, onde na ocasião foi votado o orçamento do Executivo para 2026, aprovado por unanimidade.
Também foi eleita a nova mesa diretora para o próximo ano. Apenas uma chapa concorreu, sendo aprovada por oito vereadores e uma abstenção.
A nova mesa ficou assim composta:
Presidente: Vanderlei da Rosa, do PT
Vice-presidente: Gilmar de Lima Almeida, do MDB
Primeiro Secretário: Gilmar "Kaingang" Claudino, do PSB
Segundo Secretário: Amauri Macalin dos Santos, do PL.
Os eleitos tomam posse em fevereiro de 2026. Até 31 de janeiro, o presidente continua sendo o vereador Gilmar Gonçalves de Lima, do MDB.
