Vanderlei da Rosa é eleito Presidente do Legislativo redentorense para 2026

A Câmara Municipal de Vereadores de Redentora realizou nesta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, a última Sessão Ordinária do ano, onde na ocasião foi votado o orçamento do Executivo para 2026, aprovado por unanimidade.

Também foi eleita a nova mesa diretora para o próximo ano. Apenas uma chapa concorreu, sendo aprovada por oito vereadores e uma abstenção.

A nova mesa ficou assim composta:

Presidente: Vanderlei da Rosa, do PT

Vice-presidente: Gilmar de Lima Almeida, do MDB

Primeiro Secretário: Gilmar "Kaingang" Claudino, do PSB

Segundo Secretário: Amauri Macalin dos Santos, do PL.

Os eleitos tomam posse em fevereiro de 2026. Até 31 de janeiro, o presidente continua sendo o vereador Gilmar Gonçalves de Lima, do MDB.

