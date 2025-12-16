Terça, 16 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara aprova criação de cargos para Tribunal Regional Federal com sede em Recife

Proposta será enviada ao Senado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/12/2025 às 00h07

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria três cargos de desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e 57 cargos efetivos de analista judiciário e técnico judiciário. A proposta será enviada ao Senado.

De autoria do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Projeto de Lei 4278/25 foi aprovado em Plenário nesta segunda-feira (15) com parecer favorável do relator, deputado Eduardo da Fonte (PP-PE). O TRF da 5ª região abrange os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, com sede em Recife (PE).

O texto também cria igual número de cargos em comissão e funções comissionadas para lotação nos gabinetes dos novos desembargadores.

O STJ justifica a criação dos cargos devido à estrutura reduzida em comparação com outros tribunais, embora sua produtividade seja maior. O relator, Eduardo da Fonte, também destacou que o tribunal apresenta altos níveis de produtividade e sobrecarga de trabalho, o que exige recomposição da capacidade institucional. "Essa produtividade excepcional não tem sido suficiente para compensar o crescimento contínuo do número de processos distribuídos no segundo grau", disse.

No triênio 2021-2023, foram mais de 40 mil novos casos por ano, em média. "A estrutura existente encontra-se defasada, impondo aos magistrados e aos servidores carga de trabalho superior àquela suportada por outros TRFs, o que afeta a celeridade dos julgamentos e a manutenção do padrão de qualidade esperado", afirmou Eduardo da Fonte.

Segundo o tribunal, a criação desses cargos está dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para implementação a partir de 2026, com impacto anualizado estimado em R$ 21,8 milhões.

Maior relevância
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a aprovação do projeto para permitir que o TRF da 5ª Região tenha sua corte especial. Essas cortes são responsáveis por julgar questões de maior relevância, como crimes de autoridades, revisões criminais e ações rescisórias.

"Para ter a corte especial, precisamos de, pelo menos 26 desembargadores. Essas três vagas são criadas para termos a corte especial, termos cada vez mais agilidade nos processos. É um tribunal grande com volume grande de causas", disse Motta.

Segundo Motta, o atual presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Herman Benjamin, afirmou que não irá propor mais nenhuma criação de vagas para desembargador. Benjamin presidirá o CJF até o final de 2026. "Isso demonstra o cuidado e o zelo que esse conselho apesentou antes de propor a criação dessas vagas", declarou.

Debate em Plenário
Durante o debate em Plenário, vários deputados defenderam a aprovação da medida. Para o líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), o TRF5 vem "cumprindo papel na agilização da tramitação de processos". "É, de fato, um tribunal que tem compromisso com a democracia, com o bom funcionamento das instituições", disse.

O deputado Luiz Lima (Novo-RJ), porém, questionou a criação de cargos públicos. "A gente não pode ter uma despesa de contas públicas na estratosfera com menor salário mínimo da América do Sul", criticou.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 1 hora

Aprovação de projeto que regulamenta a reforma tributária vai reduzir custos para o cidadão, diz Motta

Câmara aprovou texto-base da proposta; votação será retomada na tarde desta terça-feira
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova texto-base com regras para o IBS previsto na reforma tributária

Votação da proposta prosseguirá na tarde desta terça-feira
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova mudanças em projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação

Deputados concordaram com alterações feitas no Senado; texto segue para sanção
Câmara Há 2 horas

Deputados analisam regras para o Imposto sobre Bens e Serviços previsto na reforma tributária; acompanhe

Projeto será votado no Plenário
Câmara Há 5 horas

Votação da PEC da Segurança Pública e do projeto antifacção fica para 2026

Decisão foi tomada na reunião de líderes e teve apoio de governo e oposição

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
20° Sensação
2.12 km/h Vento
99% Umidade
100% (0.62mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
31° 12°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 17°
Domingo
29° 21°
Últimas notícias
Câmara Há 1 hora

Aprovação de projeto que regulamenta a reforma tributária vai reduzir custos para o cidadão, diz Motta
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova texto-base com regras para o IBS previsto na reforma tributária
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova criação de cargos para Tribunal Regional Federal com sede em Recife
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova mudanças em projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Câmara Há 2 horas

Deputados analisam regras para o Imposto sobre Bens e Serviços previsto na reforma tributária; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,05%
Euro
R$ 6,37 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,486,97 -0,10%
Ibovespa
162,481,73 pts 1.07%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6903 (15/12/25)
03
45
54
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3563 (15/12/25)
01
03
04
09
10
11
12
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2862 (15/12/25)
01
03
04
06
16
18
25
27
28
35
42
54
59
63
74
76
80
88
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2899 (15/12/25)
18
21
24
34
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias