Terça, 16 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Deputados analisam regras para o Imposto sobre Bens e Serviços previsto na reforma tributária; acompanhe

Projeto será votado no Plenário

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/12/2025 às 00h06

A Câmara dos Deputados analisa agora a versão do Senado para o segundo projeto de lei de regulamentação da reforma tributária. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 109/24, do Poder Executivo, regulamenta a gestão e a fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), assim como a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD).

Entre os pontos sugeridos pelo Senado, o relator na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), propõe a rejeição de mudanças em alíquotas definidas pelo primeiro projeto de regulamentação da reforma. Esse primeiro projeto já foi aprovado e convertido na Lei Complementar 214/25 .

Benevides Filho recusa, por exemplo, a diminuição da tributação sobre as Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) e o patamar máximo de 2% de Imposto Seletivo sobre bebidas açucaradas. O relator também recusa a mudança de parâmetros para quais medicamentos contarão com alíquota zero.

Todos esses temas são objeto de destaques dos partidos, tentando manter ou rejeitar o parecer do relator.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 1 hora

Aprovação de projeto que regulamenta a reforma tributária vai reduzir custos para o cidadão, diz Motta

Câmara aprovou texto-base da proposta; votação será retomada na tarde desta terça-feira
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova texto-base com regras para o IBS previsto na reforma tributária

Votação da proposta prosseguirá na tarde desta terça-feira
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova criação de cargos para Tribunal Regional Federal com sede em Recife

Proposta será enviada ao Senado
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova mudanças em projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação

Deputados concordaram com alterações feitas no Senado; texto segue para sanção
Câmara Há 5 horas

Votação da PEC da Segurança Pública e do projeto antifacção fica para 2026

Decisão foi tomada na reunião de líderes e teve apoio de governo e oposição

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
20° Sensação
2.12 km/h Vento
99% Umidade
100% (0.62mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
31° 12°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 17°
Domingo
29° 21°
Últimas notícias
Câmara Há 1 hora

Aprovação de projeto que regulamenta a reforma tributária vai reduzir custos para o cidadão, diz Motta
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova texto-base com regras para o IBS previsto na reforma tributária
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova criação de cargos para Tribunal Regional Federal com sede em Recife
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova mudanças em projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Câmara Há 2 horas

Deputados analisam regras para o Imposto sobre Bens e Serviços previsto na reforma tributária; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,05%
Euro
R$ 6,37 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,486,97 -0,10%
Ibovespa
162,481,73 pts 1.07%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6903 (15/12/25)
03
45
54
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3563 (15/12/25)
01
03
04
09
10
11
12
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2862 (15/12/25)
01
03
04
06
16
18
25
27
28
35
42
54
59
63
74
76
80
88
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2899 (15/12/25)
18
21
24
34
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias