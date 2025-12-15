Três mulheres irão administrar a Câmara de Vereadores de Tenente Portela em 2026

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela será comandada exclusivamente por mulheres no ano de 2026. A definição ocorreu durante a 40ª sessão ordinária de 2025, quando os parlamentares elegeram a nova mesa diretora do Legislativo municipal.

A vereadora Micheli Vargas (PDT) foi eleita presidente da Casa, vencendo a disputa contra o vereador Itomar Ortolan (PSDB) pelo placar de 6 votos a 3. A composição feminina se completa com Luísa Silva Barth (MDB), eleita vice-presidente, e Elisangela Berghetti Lutz (PL), que assumirá o cargo de secretária.

Votaram em Micheli Vargas os vereadores Micheli Vargas, Luísa Silva Barth, Luciano Berta, Mauro Ludwig, Elisangela Berghetti Lutz e Jaine Sales. Já Itomar Ortolan recebeu os votos de Derli da Silva e Cristiane Feyth, além do seu próprio.

Nas eleições para vice-presidência e secretaria, Luísa e Elisangela obtiveram cinco votos cada, enquanto Derli da Silva e Cristiane Feyth receberam os votos restantes, também contabilizados por Itomar Ortolan e Jaine Sales.

O resultado marca um fato histórico para o Legislativo portelense, ao consolidar uma mesa diretora formada integralmente por mulheres, reforçando a presença feminina nos espaços de decisão política do município.

Em seu pronunciamento, Micheli Vargas agradeceu a confiança dos colegas e afirmou que pretende conduzir a Câmara com diálogo, responsabilidade e compromisso com a comunidade, mantendo o Legislativo como representante legítimo das demandas da população.