Três mulheres irão administrar a Câmara de Vereadores de Tenente Portela em 2026

Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
15/12/2025 às 23h11
A Câmara de Vereadores de Tenente Portela será comandada exclusivamente por mulheres no ano de 2026. A definição ocorreu durante a 40ª sessão ordinária de 2025, quando os parlamentares elegeram a nova mesa diretora do Legislativo municipal.
A vereadora Micheli Vargas (PDT) foi eleita presidente da Casa, vencendo a disputa contra o vereador Itomar Ortolan (PSDB) pelo placar de 6 votos a 3. A composição feminina se completa com Luísa Silva Barth (MDB), eleita vice-presidente, e Elisangela Berghetti Lutz (PL), que assumirá o cargo de secretária.
Votaram em Micheli Vargas os vereadores Micheli Vargas, Luísa Silva Barth, Luciano Berta, Mauro Ludwig, Elisangela Berghetti Lutz e Jaine Sales. Já Itomar Ortolan recebeu os votos de Derli da Silva e Cristiane Feyth, além do seu próprio.
Nas eleições para vice-presidência e secretaria, Luísa e Elisangela obtiveram cinco votos cada, enquanto Derli da Silva e Cristiane Feyth receberam os votos restantes, também contabilizados por Itomar Ortolan e Jaine Sales.
O resultado marca um fato histórico para o Legislativo portelense, ao consolidar uma mesa diretora formada integralmente por mulheres, reforçando a presença feminina nos espaços de decisão política do município.
Em seu pronunciamento, Micheli Vargas agradeceu a confiança dos colegas e afirmou que pretende conduzir a Câmara com diálogo, responsabilidade e compromisso com a comunidade, mantendo o Legislativo como representante legítimo das demandas da população.
A nova mesa diretora assume oficialmente no início de 2026.
