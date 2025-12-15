Câmaras da região Celeiro definem novas Mesas Diretoras

Em sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, a Câmara Municipal de Tenente Portela elegeu a nova Mesa Diretora do Legislativo municipal. A vereadora Micheli Vargas foi escolhida para a presidência; Luísa Bath assumirá a vice-presidência e Elisangela Berghetti ocupará a secretaria. O pleito ocorreu em conformidade com o regimento interno, com participação dos vereadores presentes, e a chapa eleita comprometeu-se a conduzir os trabalhos com responsabilidade, diálogo e observância às normas regimentais.

Na Câmara de Vista Gaúcha, também em sessão ordinária nesta segunda, foi definida a nova composição da Mesa Diretora. Foi eleito presidente o vereador Rodinei Almeida Monteiro; Vilmar Tirlone será o vice-presidente; Elonir Francesk desempenhará a função de primeiro-secretário e Delma Martins Grolli atuará como segunda-secretária. Os parlamentares ressaltaram o compromisso com a transparência e o diálogo entre o Legislativo, o Executivo e a comunidade local.

Em Três Passos, a votação na sessão ordinária resultou na eleição unânime da nova Mesa Diretora. A vereadora Maria Helena G. Krumenauer foi escolhida para a presidência; Dauri Morgenstern será o vice-presidente; Rosana Scherer, secretária; e Ingomar Sandtner, segundo secretário. O consenso entre os vereadores foi destacado como sinal de unidade e alinhamento para o trabalho legislativo pelo próximo período.

As definições das Mesas Diretoras representam momentos centrais do calendário legislativo: cabe a essas composições organizar e coordenar as sessões, definir pautas e representar institucionalmente as Câmaras, garantindo o regular funcionamento das atividades parlamentares e a resposta às demandas das respectivas comunidades.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.