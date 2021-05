Vereadores cobram incentivos para instalação de agroindústrias em Coronel Bicaco

Na sessão ordinária do dia 17 de maio, três vereadores comentaram sobre a necessidade de maiores investimentos do poder público para a instalação de agroindústrias, que, segundo eles, contribuem na geração de emprego e renda para inúmeras famílias.

Elson Bueno Martins (PDT) disse que o orçamento municipal do ano seguinte deve reservar recursos para agroindústrias. — Algumas agroindústrias estavam indo bem no município e agora estão fechando. Praticamente só aquela do Sítio Demiquelli ainda funciona, graças à união dos moradores — afirmou o pedetista.

Conforme o edil, aumentaram as exigências para o funcionamento das agroindústrias, o que requer um alto investimento financeiro. Ele citou de exemplo, a agroindústria de produção de ovos situada na localidade da Paineira. — Começou há pouco tempo e já está querendo fechar. Os órgãos exigem um investimento muito alto para adequações. Da onde esses agricultores irão tirar grandes valores para atender as exigências? — questionou Elson Bueno Martins.

O vereador pediu aos colegas de plenário que ajudem a intermediar uma solução para auxiliar as agroindústrias e, assim, estimular a abertura de novos empreendimentos no futuro.

Itamar Sartori (PP) frisou que Coronel Bicaco é essencialmente agrícola, mas os incentivos para abertura de agroindústrias historicamente foram baixos. — Estou nesta Casa há vários anos e sempre discuti com prefeitos e secretários, a necessidade de um sistema para implantação de agroindústrias no município, com incentivos para pequenos agricultores e pequenos empresários — revelou o atual presidente do Poder Legislativo.

O progressista lamentou que a constituição de agroindústrias parece não ser prioridade para as administrações municipais. Ele mencionou de exemplo o município de Crissiumal, que, em determinada época, teve cerca de 30 agroindústrias funcionando. — Em Coronel Bicaco, temos uma agroindústria de massas e que vai se mantendo com dificuldades, vendendo apenas para a merenda escolar e alguns mercados — sublinhou Itamar Sartori.

O político do PP, no entanto, disse que o incentivo do poder público não deve ficar restrito ao financeiro. — O município pode colocar uma pessoa para auxiliar na expansão, abrindo novos mercados consumidores. A prefeitura também pode ceder um veículo para transporte dos produtos prontos e busca dos insumos para produção — enfatizou o edil.

Para o presidente do Poder Legislativo, as agroindústrias são uma forma viável para geração de emprego e renda. — Espero que um dia, os estímulos a este tipo de empreendimento saiam do discurso e vão para a prática em Coronel Bicaco — finalizou Itamar Sartori.

Luiz Flávio Rangel (PP) lembrou da Lei Federal que obriga as escolas a comprarem uma determinada quantidade de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar. — Peço que o Poder Executivo auxilie de todas as formas a agroindústria do Sítio Demiquelli — solicitou o progressista.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.