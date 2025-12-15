Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conselho de Ética volta a ouvir depoimentos de testemunhas sobre ocupação do Plenário em agosto

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (16), às 9 horas, no plenário 11, para retomar a oitiva...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
15/12/2025 às 18h02

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (16), às 9 horas, no plenário 11, para retomar a oitiva de deputados acusados de adotar conduta incompatível com o decoro parlamentar durante a ocupação do Plenário, no início de agosto, e testemunhas do caso.

Veja a lista completa

Os processos disciplinares movidos pela Mesa Diretora da Câmara são contra os deputados Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC).

As representações ( REP 24/25 , REP 25/25 e REP 27/25) contra os parlamentares foram reunidas e são analisadas em conjunto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova projeto que prevê porte de arma em imóvel rural

Proposta segue para o Senado, a não ser que haja recurso para análise no Plenário da Câmara
Câmara Há 18 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova mudança no uso de recursos para capacitação de gestores esportivos

Projeto pode seguir para análise do Senado, caso não haja recurso para votação no Plenário da Câmara
Câmara Há 18 minutos

Motta quer votar hoje criação do comitê gestor do novo imposto de bens e serviços e outras três propostas

Deputados devem analisar também um recurso para votação pelo Plenário do novo Plano Nacional de Educação
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova criação do Selo COP 30 para empresas sustentáveis

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova câmeras de segurança em rodovias concedidas

Projeto seguirá para o Senado, a menos que haja pedido para que seja votado no Plenário da Câmara

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 28°
21° Sensação
1.57 km/h Vento
97% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 50 segundos

Comissão aprova projeto que prevê porte de arma em imóvel rural
Executivo Há 15 minutos

Leite sanciona projetos de lei que abrangem agro, desenvolvimento econômico, infraestrutura e educação
Câmara Há 15 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova mudança no uso de recursos para capacitação de gestores esportivos
Câmara Há 15 minutos

Motta quer votar hoje criação do comitê gestor do novo imposto de bens e serviços e outras três propostas
Economia Há 15 minutos

Receita amplia para 173 total de benefícios fiscais a serem declarados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,04%
Euro
R$ 6,37 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 494,372,41 -4,58%
Ibovespa
162,481,73 pts 1.07%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias