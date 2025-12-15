Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova projeto que amplia isenção de ISS para exportações de serviços

Proposta altera legislação sobre o tributo municipal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
15/12/2025 às 17h27

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que amplia a isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS) nas exportações. O texto altera a legislação sobre o tributo municipal .

Por recomendação do relator na CCJ, deputado Pedro Campos (PSB-PE), foi aprovada a versão da Comissão de Finanças e Tributação para o Projeto de Lei Complementar (PLP) 463/2017 , do Senado. O substitutivo ajustou o original.

Segundo Pedro Campos, a proposta está de acordo com o princípio de que “não se deve exportar tributos, sob pena de corrosão da competitividade dos serviços e mercadorias nacionais no mercado externo”. Além disso, traz segurança jurídica ao definir o conceito de exportação de serviços “de forma coerente e inteligível”.

Mudanças
O substitutivo aprovado define que a não incidência do tributo ocorrerá sempre que os serviços forem prestados a residentes no exterior e o aproveitamento se verificar fora do território nacional, ainda que parte da execução ocorra no Brasil.

O texto também retira a exigência de “ingresso de divisas” (pagamentos em moeda estrangeira) como condição única para a isenção, reconhecendo outras formas para quitação de compromissos (compensações ou trocas comerciais).

Prioridade
A aprovação do PLP 463/17 é uma das prioridades do atual governo em defesa das exportações. A proposta original surgiu de ideias de um grupo de trabalho do Senado para reduzir o chamado “Custo Brasil” e facilitar o empreendedorismo.

Segundo o parecer da Comissão de Finanças e Tributação, as iniciativas previstas no texto têm capacidade de gerar 1,65 milhão de empregos adicionais diretos e indiretos e ampliar as exportações de serviços em até US$ 45 bilhões até 2030.

O relatório daquela comissão apontou ainda que a proposta poderá estabelecer o país como uma base segura para empresas exportadoras, atraindo também mais investimentos estrangeiros.

Próximos passos
A proposta segue agora para análise do Plenário da Câmara. Como o texto foi alterado pelos deputados, se aprovado em Plenário, deverá retornar ao Senado. Para virar lei, a versão final terá de ser aprovada pelas duas Casas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova projeto que prevê porte de arma em imóvel rural

Proposta segue para o Senado, a não ser que haja recurso para análise no Plenário da Câmara
Câmara Há 21 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova mudança no uso de recursos para capacitação de gestores esportivos

Projeto pode seguir para análise do Senado, caso não haja recurso para votação no Plenário da Câmara
Câmara Há 21 minutos

Motta quer votar hoje criação do comitê gestor do novo imposto de bens e serviços e outras três propostas

Deputados devem analisar também um recurso para votação pelo Plenário do novo Plano Nacional de Educação
Câmara Há 35 minutos

Comissão aprova criação do Selo COP 30 para empresas sustentáveis

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 35 minutos

Comissão aprova câmeras de segurança em rodovias concedidas

Projeto seguirá para o Senado, a menos que haja pedido para que seja votado no Plenário da Câmara

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 28°
21° Sensação
1.57 km/h Vento
97% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 50 segundos

Comissão aprova projeto que prevê porte de arma em imóvel rural
Executivo Há 15 minutos

Leite sanciona projetos de lei que abrangem agro, desenvolvimento econômico, infraestrutura e educação
Câmara Há 15 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova mudança no uso de recursos para capacitação de gestores esportivos
Câmara Há 15 minutos

Motta quer votar hoje criação do comitê gestor do novo imposto de bens e serviços e outras três propostas
Economia Há 15 minutos

Receita amplia para 173 total de benefícios fiscais a serem declarados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,04%
Euro
R$ 6,37 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 494,372,41 -4,58%
Ibovespa
162,481,73 pts 1.07%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias