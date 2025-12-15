Resultado Final Oficial da Eleição para Cacicado da T.I. Guarita
A Chapa 1, liderada por Valdones Joaquim, foi a vencedora, com 2.397 sufrágios.
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
15/12/2025 às 16h24
A Comissão Eleitoral da Terra Indígena do Guarita, responsável pela coordenação da eleição para a escolha do novo cacique, realizada ontem, domingo, divulgou nesta segunda-feira os resultados oficiais do pleito.
A Chapa 1, liderada por Valdones Joaquim, foi a vencedora, com 2.397 sufrágios. Já a Chapa 2, liderada por Joceli Cipriano obteve 1.278 votos. O processo eleitoral registrou ainda 15 votos nulos e 5 votos em branco.
Além dos resultados, a Comissão Eleitoral divulgou uma nota de agradecimento a todos os segmentos da sociedade que colaboraram para o êxito da eleição, destacando o clima de tranquilidade e participação democrática durante o processo.
A manifestação é assinada por Maria Inês de Freitas, coordenadora regional da Funai de Passo Fundo, que ressaltou a importância da cooperação institucional e comunitária para a realização do pleito.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.