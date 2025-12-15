Resultado Final Oficial da Eleição para Cacicado da T.I. Guarita

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

A manifestação é assinada por Maria Inês de Freitas, coordenadora regional da Funai de Passo Fundo, que ressaltou a importância da cooperação institucional e comunitária para a realização do pleito.

Além dos resultados, a Comissão Eleitoral divulgou uma nota de agradecimento a todos os segmentos da sociedade que colaboraram para o êxito da eleição, destacando o clima de tranquilidade e participação democrática durante o processo.

A Chapa 1, liderada por Valdones Joaquim, foi a vencedora, com 2.397 sufrágios. Já a Chapa 2, liderada por Joceli Cipriano obteve 1.278 votos. O processo eleitoral registrou ainda 15 votos nulos e 5 votos em branco.

A Comissão Eleitoral da Terra Indígena do Guarita, responsável pela coordenação da eleição para a escolha do novo cacique, realizada ontem, domingo, divulgou nesta segunda-feira os resultados oficiais do pleito.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Política Há 2 horas “Estatais não são peso, são patrimônio”, defende ministra da Gestão Governo prepara plano de reestruturação para os Correios

Política Há 4 horas Lula destaca abertura de 500 mercados internacionais para agropecuária Segundo o presidente, negócios resultaram em US$ 3,4 bi em exportações

Política Há 4 horas Diretor diz que PF não mede “estatura política” ao investigar emendas Andrei Rodrigues conversou hoje com jornalistas durante café da manhã

Política Há 11 horas Brasileiro está falando menos de política no WhatsApp, mostra estudo Mais da metade consideram ambiente “muito agressivo”