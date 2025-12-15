Segunda, 15 de Dezembro de 2025
Resultado Final Oficial da Eleição para Cacicado da T.I. Guarita

A Chapa 1, liderada por Valdones Joaquim, foi a vencedora, com 2.397 sufrágios.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
15/12/2025 às 16h24
A Comissão Eleitoral da Terra Indígena do Guarita, responsável pela coordenação da eleição para a escolha do novo cacique, realizada ontem, domingo, divulgou nesta segunda-feira os resultados oficiais do pleito.
A Chapa 1, liderada por Valdones Joaquim, foi a vencedora, com 2.397 sufrágios. Já a Chapa 2, liderada por Joceli Cipriano obteve 1.278 votos. O processo eleitoral registrou ainda 15 votos nulos e 5 votos em branco.
Além dos resultados, a Comissão Eleitoral divulgou uma nota de agradecimento a todos os segmentos da sociedade que colaboraram para o êxito da eleição, destacando o clima de tranquilidade e participação democrática durante o processo.
A manifestação é assinada por Maria Inês de Freitas, coordenadora regional da Funai de Passo Fundo, que ressaltou a importância da cooperação institucional e comunitária para a realização do pleito.




 
 


 

