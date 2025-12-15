Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão debate regulamentação da Política Nacional do Bambu

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (16), audiência públi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
15/12/2025 às 16h02

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (16), audiência pública para debater a regulamentação da Lei 12.484/11 , que institui a Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu (PNMCB). O debate será às 14 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido do deputado Giovani Cherini (PL-RS). Segundo o parlamentar, a política criada em 2011 ainda não foi regulamentada, o que impede a implementação de instrumentos previstos na lei e limita o desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu no País.

Cherini destaca que a ausência de decreto regulamentador e a necessidade de articulação entre vários órgãos federais estão entre os fatores que atrasam a execução da política. Para ele, essa lacuna inviabiliza a criação de linhas de crédito específicas, programas de assistência técnica, certificação de origem e qualidade, além de incentivos à pesquisa e inovação.

O deputado afirma que o bambu é um recurso renovável, de rápido crescimento e com ampla aplicabilidade, capaz de gerar renda para agricultores familiares e contribuir para a bioeconomia sustentável. Ele acrescenta que a regulamentação pode estimular a diversificação produtiva e fortalecer o desenvolvimento rural.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova projeto que prevê porte de arma em imóvel rural

Proposta segue para o Senado, a não ser que haja recurso para análise no Plenário da Câmara
Câmara Há 19 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova mudança no uso de recursos para capacitação de gestores esportivos

Projeto pode seguir para análise do Senado, caso não haja recurso para votação no Plenário da Câmara
Câmara Há 19 minutos

Motta quer votar hoje criação do comitê gestor do novo imposto de bens e serviços e outras três propostas

Deputados devem analisar também um recurso para votação pelo Plenário do novo Plano Nacional de Educação
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova criação do Selo COP 30 para empresas sustentáveis

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova câmeras de segurança em rodovias concedidas

Projeto seguirá para o Senado, a menos que haja pedido para que seja votado no Plenário da Câmara

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 28°
21° Sensação
1.57 km/h Vento
97% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 50 segundos

Comissão aprova projeto que prevê porte de arma em imóvel rural
Executivo Há 15 minutos

Leite sanciona projetos de lei que abrangem agro, desenvolvimento econômico, infraestrutura e educação
Câmara Há 15 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova mudança no uso de recursos para capacitação de gestores esportivos
Câmara Há 15 minutos

Motta quer votar hoje criação do comitê gestor do novo imposto de bens e serviços e outras três propostas
Economia Há 15 minutos

Receita amplia para 173 total de benefícios fiscais a serem declarados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,04%
Euro
R$ 6,37 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 494,372,41 -4,58%
Ibovespa
162,481,73 pts 1.07%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias