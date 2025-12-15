Segunda, 15 de Dezembro de 2025
Comissão aprova uso mais amplo da linguagem Braille no cotidiano

Projeto seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para ser votado no Plenário

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
15/12/2025 às 13h38
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê a utilização da linguagem Braille em uma série de situações rotineiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência visual, como nos terminais de transporte coletivo, nas ruas, nos edifícios em geral e nos medicamentos (caixa e bula).

O Braille também deverá ser usado, obrigatoriamente, nas certidões de registro civil, como de nascimento, e nos documentos de registro de imóveis.

Será utilizado ainda em sentenças de separação judicial, convenções pré-nupciais e documentos de regime de partilha de bens.

Os cartórios não poderão cobrar taxas adicionais pelo serviço e terão 180 dias para se adaptar às medidas.

Inclusão
Os parlamentares da CCJ acolheram o parecer do relator , deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), pela aprovação do Projeto de Lei 272/23, do deputado Guilherme Uchoa (PSB-PE).

“Ampliar a acessibilidade de pessoas com deficiência visual é dever do Estado, competindo ao legislador positivar no ordenamento jurídico formas que, cada vez mais, façam a inclusão facilitada e digna para a realização de atos da vida civil”, defendeu Cathedral.

Também já aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência , a proposta tramita em caráter conclusivo e seguirá para análise do Senado, a menos que haja pedido para que seja votada pelo Plenário da Câmara. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Outros casos
Pelo texto aprovado, a linguagem Braille deverá ser usada ainda nos seguintes casos:

  • manuais de instrução de equipamentos caseiros;
  • elevadores;
  • embalagens de produtos tóxicos;
  • cardápios, capas e prefácios de livros e periódicos; e
  • escolas.

O projeto altera a Lei da Acessibilidade .

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

