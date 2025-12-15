Comissão debate dificuldades de estudantes com o Fies

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (16) audiência pública para discutir as dificuldades enfrentadas por estudantes para utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A reunião será realizada às 15 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA). Ele afirma que o Fies é uma política pública essencial para democratizar o acesso ao ensino superior, permitindo que estudantes de baixa e média renda ingressem em instituições privadas.

O parlamentar aponta, porém, que reajustes abusivos nas mensalidades, especialmente nos cursos de medicina, têm criado um cenário de forte desequilíbrio.

Daniel Almeida destaca que os valores cobrados nessas graduações ultrapassam a realidade econômica do país e podem levar ao endividamento ou à evasão escolar, ferindo princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor .

“O sonho de se tornar médico acaba se transformando em um fardo financeiro que muitos estudantes não conseguem suportar”, diz.