Valdones Joaquim conquista a reeleição como cacique da Terra Indígena do Guarita

Comunidade da Terra Indígena Guarita vota em Tenente Portela e Redentora; Chapa 1 vence com 2.400 votos e aguarda confirmação oficial

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Observador Regional
14/12/2025 às 23h06
Valdones Joaquim conquista a reeleição como cacique da Terra Indígena do Guarita
(Fotos: Observador Regional)

Neste domingo (14), a comunidade da Terra Indígena Guarita, que abrange os municípios de Tenente Portela e Redentora, realizou a eleição para definir o novo cacique. A disputa teve duas chapas e mobilizou eleitores em todos os setores da área indígena.

A Chapa 1, formada por Valdones Joaquim (cacique) e Carlinhos Alfaiate (vice-cacique), concorreu com a Chapa 2, composta por Joceli Cipriano (cacique) e Sinato K. Ribeiro (vice-cacique).

Com a apuração das 14 urnas instaladas em diferentes localidades, Valdones Joaquim e Carlinhos Alfaiate foram os mais votados, somando 2.400 votos, contra 1.278 da chapa adversária — uma diferença de 1.122 votos.

A votação ocorreu de forma tranquila e contou com ampla participação da comunidade. O resultado divulgado até o momento é extraoficial, e a confirmação final será anunciada pela Comissão Eleitoral da Terra Indígena Guarita.

