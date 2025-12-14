Domingo, 14 de Dezembro de 2025
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Edição 1508 - 12 de Dezembro de 2025

Confira a edição dessa semana

Por: Jonas Martins Fonte: Jornal Província
14/12/2025 às 09h25

 

Ler edição

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tenente Portela Há 1 semana

Edição 1507 - 05 de Dezembro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 2 semanas

Edição 1506 - 28 de novembro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 4 semanas

Edição 1505 - 14 de novembro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 1 mês

Edição 1504 - 07 de novembro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 1 mês

Edição 1503 - 31 de outubro de 2025

Confira a edição dessa semana

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 34°
30° Sensação
1.72 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h25 Pôr do sol
Segunda
32° 19°
Terça
25° 15°
Quarta
28° 13°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 15 minutos

Primeira edição da Copa das Campeãs terá final no estádio do Arsenal
Saúde Há 31 minutos

Sífilis continua em ritmo acelerado de crescimento no país
Esportes Há 45 minutos

Goleadas e penalidades definem semifinalistas da Copinha Feminina
Jornal Província Há 2 horas

Edição 1508 - 12 de Dezembro de 2025
Internacional Há 4 horas

Chile vai às urnas neste domingo para eleger presidente no 2º turno

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,36 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,501,78 -1,03%
Ibovespa
160,766,38 pts 0.99%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias