Com mais duas confirmações, Tenente Portela totaliza 84 casos ativos de Covid-19

Tenente Portela registrou mais dois moradores infectados com o novo coronavírus, conforme o boletim epidemiológico divulgado na manhã da quinta-feira (20/05). Com isso, o número de casos ativos passou de 82 para 84.

Dos 1.414 portelenses que contraíram a doença desde o início da pandemia, 1.307 estão recuperados e 23 morreram. No momento, 18 indivíduos aguardam o resultado de exames laboratoriais.

O Hospital Santo Antônio (HSA) continua com seis domiciliados em Tenente Portela internados por causa da Covid-19. São quatro casos confirmados e dois suspeitos. Apenas um paciente – com a infecção diagnosticada – está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O município se aproxima de seis mil testes realizados para detecção do vírus. Dos 5.976 portelenses testados, 4.627 não tiveram a contaminação comprovada. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS).

