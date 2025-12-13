Sábado, 13 de Dezembro de 2025
15°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Motta elogia servidora alvo da PF e diz que Dino não aponta desvio

Mariângela Fialek foi assessora do ex-presidente Arthur Lira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/12/2025 às 12h19
Motta elogia servidora alvo da PF e diz que Dino não aponta desvio
© Lula Marques/Agência Brasil

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) saiu em defesa da servidora Mariângela Fialek, que foi alvo de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal, na sexta (12). Conhecida como “Tuca”, ela trabalhou para o ex-presidente da Casa, Arthur Lira.

“A servidora Mariângela Fialek é uma técnica competente, responsável e comprometida com a boa gestão da coisa pública”, garantiu Motta em nota divulgada na noite de ontem.

O atual presidente da Câmara, ainda em defesa dela, acrescentou que a servidora foi fundamental no “aprimoramento dos sistemas de rastreabilidade da proposição, indicação e execução de emendas parlamentares”.

"Orçamento secreto"

As investigações apontam que a ex-assessora de Lira era responsável por enviar ordens para comissões e determinar a liberação de emendas parlamentares do chamado “orçamento secreto”. Assim ficou conhecida a destinação de verbas públicas sem identificação do político que fez a indicação ou dos beneficiários finais.

As diligências para investigação da servidora foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, Motta, na nota, escreveu que não encontrou na decisão do ministro “nenhum ato de desvio de verbas públicas. Nenhum”.

Porém, ele observou que eventuais desvios devem ser devidamente apurados. Motta argumentou que seria importante não confundir o ato de “mera indicação de emendas parlamentares”, e que não seriam impositivas, com a final execução dessas verbas pelos destinatários finais.

“A correta execução dos recursos públicos e transferências governamentais, não apenas emendas parlamentares, mas também provenientes do Poder Executivo, pelos seus destinatários finais, deve ser estritamente acompanhada pelos órgãos de controle”, ponderou Motta.

Investigação

As investigações dos procedimentos da servidora tiveram como ponto de partida o depoimento de seis parlamentares e de uma servidora da Câmara. Os relatos foram dos deputados Glauber Braga (Psol-RJ), José Rocha (União-BA), Adriana Ventura (Novo-SP), Fernando Marangoni (União-SP), Dr. Francisco (PT-PI) e do senador Cleitinho (Republicanos-MG). Segundo os testemunhos, Tuca encaminhava a comissões ofícios da Presidência da Câmara ordenando a liberação de emendas em especial para Alagoas, estado do parlamentar.

A ex-assessora de Lira, que hoje possui um cargo no gabinete da presidência do PP na Câmara, já havia tido o sigilo telemático quebrado. No entanto, PF apontou a necessidade de realizar buscas após constatar a ausência de mensagens salvas em aparelhos ou nuvens de dados, embora tenha encontrado indícios da prática de crimes.

Dino autorizou as buscas diante da “concreta possibilidade de que a representada tenha adotado condutas voltadas a impedir a realização de backup de seus dados mais sensíveis em ambiente de nuvem, mantendo acervo em meios físicos (papéis, máquinas, etc)”.

O ministro frisou que os indícios apontam para “uma atuação contínua, sistemática e estruturada” na organização do orçamento secreto.

Flávio Dino é relator também de uma ação em que o Supremo vedou as práticas do orçamento secreto, obrigando que a Câmara adotasse critérios mínimos de transparência e rastreabilidade do dinheiro público até o destinatário final.

"Redirecionamento forçado"

As falas reforçam a suspeita de que havia “redirecionamento forçado” de recursos de emendas por Lira, sublinhou o ministro Flávio Dino.

Em relatório parcial, a PF destacou como desde 2020 Tuca ocupou diversos cargos estratégicos em empresas públicas e no Legislativo, sempre por indicação de Lira, que a permitissem manipular o direcionamento de emendas.

Após encontrarem uma anotação à mão que coincide com o direcionamento de emendas, os investigadores destacaram “o incomum desapego à formalidade” na formulação do Orçamento da União.

“Uma anotação à mão, realizada de maneira rudimentar, foi responsável pela realocação de recursos de um Município para outro. Lamentavelmente, não há como não comparar a maneira de controlar e organizar o orçamento secreto coordenado por TUCA a uma ‘conta de padaria’”, escreveram os investigadores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 17 horas

Lula diz que fim de sanção a Alexandre de Moraes é bom para o Brasil

Presidente comemora saída de ministro da lista da Lei Magnitsky

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 21 horas

Políticos e autoridades celebram queda da Lei Magnitsky contra Moraes

Decisão foi anunciada nesta sexta-feira pelo governo americano
Política Há 1 dia

PL da Dosimetria beneficia criminosos comuns, dizem especialistas

Relator sustenta que texto é restrito aos condenados do 8 de janeiro
Política Há 2 dias

“Estado tem que chegar aos mais pobres”, diz Lula em evento em MG

Presidente participou da Caravana Federativa em Belo Horizonte

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Política Há 2 dias

Sociedade civil pede ao Senado rigor na análise do PL da Dosimetria

Carta alerta para riscos políticos e institucionais da proposta

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 28°
30° Sensação
1.03 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Domingo
33° 17°
Segunda
30° 15°
Terça
25° 13°
Quarta
27° 12°
Quinta
31° 14°
Últimas notícias
Geral Há 55 minutos

Enel diz que fornecimento de energia deve ser normalizado até amanhã
Geral Há 1 hora

Candidatos negros do CNU precisam passar por etapa de confirmação
Internacional Há 2 horas

Peter Greene, ator de Pulp Fiction, é encontrado morto em Nova York
Geral Há 2 horas

Estado de SP deve ter chuva e ventos intensos até a próxima terça
Direitos Humanos Há 2 horas

Brasil lidera número de povos isolados, mas há lacunas na proteção

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,36 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,010,03 -0,16%
Ibovespa
160,766,38 pts 0.99%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6901 (12/12/25)
06
42
45
57
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3561 (12/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias