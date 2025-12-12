Sexta, 12 de Dezembro de 2025
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Primeiro boletim de balneabilidade da temporada 2025-2026 aponta que praias do Litoral Norte têm águas próprias para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (12/12), o primeiro boletim do Programa Balneabilidade temporada 2025...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/12/2025 às 17h47
Primeiro boletim de balneabilidade da temporada 2025-2026 aponta que praias do Litoral Norte têm águas próprias para banho
.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (12/12), o primeiro boletim do Programa Balneabilidade temporada 2025/2026. O serviço é uma das ações vinculadas à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), dentro do projeto Operação Verão Total , do governo do Estado.

O resultado aponta que os 33 pontos avaliados no Litoral Norte estão aptos para banho. Nos demais 63 locais de coleta — que abrangem o Litoral Sul, o Litoral Médio e os balneários do interior —, 52 apresentam condições favoráveis e 11 são considerados impróprios.

Locais impróprios para banho:

  • Município - Balneário/Praia
    1. Barra do Ribeiro - Praia da Picada – Lago Guaíba
    2. Nova Palma - Balneário Atílio Aléssio - Rio Soturno
    3 - Pelotas - Santo Antônio - Rua Bagé
    4 - Pelotas - Totó
    5 - Pelotas - Valverde - Av. Sen. Joaquim A. Assumpção
    6 - Pelotas - Santo Antônio - Rua São José Do Norte
    7 - Pelotas - Valverde - Trapiche
    8 - Piratini - Balneário Municipal Klérfim Cardoso - Rio Piratini
    9 - Santa Maria - Balneário Passo Do Verde - Rio Vacacaí
    10 - Santiago - Balneário Distrito de Ernesto Alves - Rio Jaguarizinho
    11 - Tapes - Balneário Rebelo

  • Planilha completa

Programa Balneabilidade

O Programa Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), e monitora 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado, três a mais em relação ao ano passado. Passaram a receber coleta e análise das águas a Lagoa Rondinha, município de Balneário Pinhal; Parque Náutico, município de Capão da Canoa; e Balneário Klérfim Cardoso, município de Piratini.

A divulgação dos resultados será sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam e nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação. Já o aplicativo deve voltar a divulgar os resultados a partir de 19 de dezembro. Os boletins serão divulgados ao longo de 12 semanas, até 27 de fevereiro.

O Programa Balneabilidade é realizado anualmente pela Fepam, desde 1979, e está incluído no âmbito da Operação Verão Total desenvolvida pelo governo do Estado.

Coletas e análises

Os dados do primeiro boletim, divulgado nesta sexta-feira, são referentes aos resultados das cinco primeiras semanas de análises, que tiveram início em 10 e 11 de novembro. No Litoral Norte e Médio, entre Palmares do Sul (Quintão) e Torres, são 34 pontos de água salgada monitorados.

As coletas de amostras na região são feitas semanalmente pela Gerência Regional do Litoral Norte Fepam (Gerlit)/Balcão Sema. O material é enviado para análise microbiológica na Divisão de Laboratórios (Dilab) da Fepam, em Porto Alegre.

Já o monitoramento dos demais pontos contemplados pelo programa, que inclui águas internas (lagoas) e outras regiões, como Litoral Médio e Sul, é realizado com apoio da Corsan e do Sanep.

Classificação das Águas

Para a classificação das águas como própria ou imprópria, utilizam-se parâmetros deEscherichia coli (E.coli), observando os critérios definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2000 e 357/2005.

Nos balneários de Pelotas e Tapes, na Lagoa do Peixoto, em Osório, na praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, na praia da Picada, em Barra do Ribeiro, e em Arambaré, também são monitoradas as cianobactérias.

O resultado de cada boletim está condicionado a cinco semanas anteriores de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.

Recomendações aos banhistas:

  • Conforme o primeiro boletim, as análises realizadas na praia do Cassino indicaram qualidade sanitária adequada para banho. Recomenda-se atenção, pois, embora a água seja considerada segura, o trecho com acúmulo de lodo (Rua Buenos Aires, Rua do Riacho e Rua Farroupilha) apresenta riscos, como dificuldade de locomoção e atolamento, o que torna o local não recomendado para banho. Por esse motivo, a Sema de Rio Grande orienta que os banhistas busquem outras áreas da orla para um banho mais seguro, já que a praia oferece muitos trechos livres de lodo.

  • Entrar na água apenas em local com condição própria para banho.

  • Evitar tomar banho nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em saídas de córregos ou rios que afluem nas praias, pois as águas podem estar contaminadas por esgoto doméstico.

  • Não tomar banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde.

Texto: Cassiano Cavalheiro/Ascom Fepam
Edição: Secom



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Meio ambiente Há 1 dia

Sema e Fepam integram Operação Verão Total com ações de educação ambiental e monitoramento da balneabilidade

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) estão presentes em mais uma edição da Ope...

 Atividades de educação ambiental são frequentes e unidade recebe excursões de municípios vizinhos -Foto: Ascom Sema/Arquivo Arie-LN
Meio ambiente Há 2 dias

Unidade de Conservação do governo do Estado doa quase duas mil mudas em 2025 e reforça preservação no Litoral gaúcho

Localizada no coração do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a Área de Relevante Interesse Ecológico do Litoral Norte (Arie-LN), unidade de conserv...

 (Foto: 3°BABM)
Fiscalização Há 1 semana

Brigada Militar apreende redes de pesca na Barragem de Ernestina

Ação do 3º BABM ocorre durante o período de defeso e evita captura ilegal de espécies

 A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou que a agricultura tem papel decisivo na conservação ambiental -Foto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Governo do Estado abre inscrição para compensar financeiramente produtores de arroz com práticas sustentáveis

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), abre, nesta terça-feira (2/12), as inscrições para o edital d...

 (Foto: Assessoria de comunicação Prefeitura de Tenente Portela)
Meio Ambiente Há 1 semana

Tenente Portela realiza coleta de resíduos eletrônicos no dia 3 de Dezembro

Ação ocorre na Praça do Imigrante e oferece descarte ambientalmente correto de equipamentos inutilizados.

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 22°
18° Sensação
3.23 km/h Vento
89% Umidade
100% (3.4mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Sábado
26° 13°
Domingo
32° 18°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 14°
Quarta
30° 13°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Hospital ITACI promove atividades socioculturais em dezembro
Saúde Há 2 minutos

Opas alerta que próxima temporada de gripe pode ser mais intensa
Esportes Há 2 minutos

Praia e Osasco encaram clubes italianos na semi do Mundial de vôlei
Câmara Há 17 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova título para Franca, em SP, e homenagem à Festa da Penha no ES
Justiça Há 17 minutos

Mendes pede retomada virtual do julgamento do marco temporal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,25%
Euro
R$ 6,36 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,372,19 -2,77%
Ibovespa
160,396,95 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6900 (11/12/25)
10
33
34
36
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3560 (11/12/25)
01
03
04
06
07
08
10
11
12
13
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias