Primeiro boletim de balneabilidade da temporada 2025-2026 aponta que praias do Litoral Norte têm águas próprias para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (12/12), o primeiro boletim do Programa Balneabilidade temporada 2025/2026. O serviço é uma das ações vinculadas à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), dentro do projeto Operação Verão Total , do governo do Estado.

O resultado aponta que os 33 pontos avaliados no Litoral Norte estão aptos para banho. Nos demais 63 locais de coleta — que abrangem o Litoral Sul, o Litoral Médio e os balneários do interior —, 52 apresentam condições favoráveis e 11 são considerados impróprios.

Locais impróprios para banho:

Município - Balneário/Praia

1. Barra do Ribeiro - Praia da Picada – Lago Guaíba

2. Nova Palma - Balneário Atílio Aléssio - Rio Soturno

3 - Pelotas - Santo Antônio - Rua Bagé

4 - Pelotas - Totó

5 - Pelotas - Valverde - Av. Sen. Joaquim A. Assumpção

6 - Pelotas - Santo Antônio - Rua São José Do Norte

7 - Pelotas - Valverde - Trapiche

8 - Piratini - Balneário Municipal Klérfim Cardoso - Rio Piratini

9 - Santa Maria - Balneário Passo Do Verde - Rio Vacacaí

10 - Santiago - Balneário Distrito de Ernesto Alves - Rio Jaguarizinho

11 - Tapes - Balneário Rebelo





1. Barra do Ribeiro - Praia da Picada – Lago Guaíba 2. Nova Palma - Balneário Atílio Aléssio - Rio Soturno 3 - Pelotas - Santo Antônio - Rua Bagé 4 - Pelotas - Totó 5 - Pelotas - Valverde - Av. Sen. Joaquim A. Assumpção 6 - Pelotas - Santo Antônio - Rua São José Do Norte 7 - Pelotas - Valverde - Trapiche 8 - Piratini - Balneário Municipal Klérfim Cardoso - Rio Piratini 9 - Santa Maria - Balneário Passo Do Verde - Rio Vacacaí 10 - Santiago - Balneário Distrito de Ernesto Alves - Rio Jaguarizinho 11 - Tapes - Balneário Rebelo Planilha completa

Programa Balneabilidade

O Programa Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), e monitora 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado, três a mais em relação ao ano passado. Passaram a receber coleta e análise das águas a Lagoa Rondinha, município de Balneário Pinhal; Parque Náutico, município de Capão da Canoa; e Balneário Klérfim Cardoso, município de Piratini.

A divulgação dos resultados será sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam e nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação. Já o aplicativo deve voltar a divulgar os resultados a partir de 19 de dezembro. Os boletins serão divulgados ao longo de 12 semanas, até 27 de fevereiro.

O Programa Balneabilidade é realizado anualmente pela Fepam, desde 1979, e está incluído no âmbito da Operação Verão Total desenvolvida pelo governo do Estado.

Coletas e análises

Os dados do primeiro boletim, divulgado nesta sexta-feira, são referentes aos resultados das cinco primeiras semanas de análises, que tiveram início em 10 e 11 de novembro. No Litoral Norte e Médio, entre Palmares do Sul (Quintão) e Torres, são 34 pontos de água salgada monitorados.

As coletas de amostras na região são feitas semanalmente pela Gerência Regional do Litoral Norte Fepam (Gerlit)/Balcão Sema. O material é enviado para análise microbiológica na Divisão de Laboratórios (Dilab) da Fepam, em Porto Alegre.

Já o monitoramento dos demais pontos contemplados pelo programa, que inclui águas internas (lagoas) e outras regiões, como Litoral Médio e Sul, é realizado com apoio da Corsan e do Sanep.

Classificação das Águas

Para a classificação das águas como própria ou imprópria, utilizam-se parâmetros deEscherichia coli (E.coli), observando os critérios definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2000 e 357/2005.

Nos balneários de Pelotas e Tapes, na Lagoa do Peixoto, em Osório, na praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, na praia da Picada, em Barra do Ribeiro, e em Arambaré, também são monitoradas as cianobactérias.

O resultado de cada boletim está condicionado a cinco semanas anteriores de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.

Recomendações aos banhistas:

Conforme o primeiro boletim, as análises realizadas na praia do Cassino indicaram qualidade sanitária adequada para banho. Recomenda-se atenção, pois, embora a água seja considerada segura, o trecho com acúmulo de lodo (Rua Buenos Aires, Rua do Riacho e Rua Farroupilha) apresenta riscos, como dificuldade de locomoção e atolamento, o que torna o local não recomendado para banho. Por esse motivo, a Sema de Rio Grande orienta que os banhistas busquem outras áreas da orla para um banho mais seguro, já que a praia oferece muitos trechos livres de lodo.





Entrar na água apenas em local com condição própria para banho.





Evitar tomar banho nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em saídas de córregos ou rios que afluem nas praias, pois as águas podem estar contaminadas por esgoto doméstico.





Não tomar banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde.

Texto: Cassiano Cavalheiro/Ascom Fepam

Edição: Secom





