Primeiro boletim de balneabilidade da temporada 2025-2026 aponta que praias do Litoral Norte têm águas próprias para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (12/12), o primeiro boletim do Programa Balneabilidade temporada 2025/2026. O serviço é uma das ações vinculadas à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), dentro do projeto Operação Verão Total , do governo do Estado.
O resultado aponta que os 33 pontos avaliados no Litoral Norte estão aptos para banho. Nos demais 63 locais de coleta — que abrangem o Litoral Sul, o Litoral Médio e os balneários do interior —, 52 apresentam condições favoráveis e 11 são considerados impróprios.
Locais impróprios para banho:
Programa Balneabilidade
O Programa Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), e monitora 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado, três a mais em relação ao ano passado. Passaram a receber coleta e análise das águas a Lagoa Rondinha, município de Balneário Pinhal; Parque Náutico, município de Capão da Canoa; e Balneário Klérfim Cardoso, município de Piratini.
A divulgação dos resultados será sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam e nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação. Já o aplicativo deve voltar a divulgar os resultados a partir de 19 de dezembro. Os boletins serão divulgados ao longo de 12 semanas, até 27 de fevereiro.
O Programa Balneabilidade é realizado anualmente pela Fepam, desde 1979, e está incluído no âmbito da Operação Verão Total desenvolvida pelo governo do Estado.
Coletas e análises
Os dados do primeiro boletim, divulgado nesta sexta-feira, são referentes aos resultados das cinco primeiras semanas de análises, que tiveram início em 10 e 11 de novembro. No Litoral Norte e Médio, entre Palmares do Sul (Quintão) e Torres, são 34 pontos de água salgada monitorados.
As coletas de amostras na região são feitas semanalmente pela Gerência Regional do Litoral Norte Fepam (Gerlit)/Balcão Sema. O material é enviado para análise microbiológica na Divisão de Laboratórios (Dilab) da Fepam, em Porto Alegre.
Já o monitoramento dos demais pontos contemplados pelo programa, que inclui águas internas (lagoas) e outras regiões, como Litoral Médio e Sul, é realizado com apoio da Corsan e do Sanep.
Classificação das Águas
Para a classificação das águas como própria ou imprópria, utilizam-se parâmetros deEscherichia coli (E.coli), observando os critérios definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2000 e 357/2005.
Nos balneários de Pelotas e Tapes, na Lagoa do Peixoto, em Osório, na praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, na praia da Picada, em Barra do Ribeiro, e em Arambaré, também são monitoradas as cianobactérias.
O resultado de cada boletim está condicionado a cinco semanas anteriores de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.
Recomendações aos banhistas:
Texto: Cassiano Cavalheiro/Ascom Fepam
Edição: Secom