Comissão discute políticas públicas para crianças e adolescentes com deficiência

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (16) audiência pública para discutir os desafios das políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes com deficiência.

A reunião será realizada às 15 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido da deputada Chris Tonietto (PL-RJ). Ela afirma que o devido acolhimento a esses meninos e meninas é fundamental para uma melhor qualidade de vida.

"Queremos identificar as dificuldades que crianças e adolescentes com deficiência e seus familiares enfrentam no acesso a políticas de saúde, por exemplo", cita.