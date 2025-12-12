Sexta, 12 de Dezembro de 2025
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conselho de Ética retoma depoimentos de testemunhas sobre ocupação do Plenário

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta sexta-feira (12), às 9 horas, no plenário 11, para seguir com a oit...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
12/12/2025 às 08h02
Conselho de Ética retoma depoimentos de testemunhas sobre ocupação do Plenário
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta sexta-feira (12), às 9 horas, no plenário 11, para seguir com a oitiva de deputados acusados de adotar conduta incompatível com o decoro parlamentar durante a ocupação do Plenário, no início de agosto, e testemunhas do caso.

Serão ouvidos os deputados Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC) e pessoas indicadas por eles e pelo relator, o deputado Moses Rodrigues (União-CE). As representações ( REP 24/25 , REP 25/25 e REP 27/25) contra os parlamentares foram reunidas e são analisadas em conjunto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Câmara reúne-se nesta sexta-feira para votar requerimentos

Sessão está marcada para as 10 horas

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 15 horas

Comissão aprova regras diferenciadas para artesãos em vulnerabilidade venderem alimentos artesanais

Proposta segue em análise na Câmara

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 15 horas

Comissão defende investimentos em prevenção para evitar novas enchentes no RS

Deputado apresentou relatório preliminar da Comissão Externa que apura e acompanha o caso

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 16 horas

Comissão defende investimentos em prevenção para evitar novas enchentes do RS

Deputado apresentou relatório preliminar da Comissão Externa que apura e acompanha o caso

 Michel Jesus / Câmara dos Deputados
Câmara Há 17 horas

Comissão aprova regras mais rígidas para cadastro de motoristas de aplicativo

Proposta segue em análise na Câmara

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 22°
21° Sensação
2.2 km/h Vento
69% Umidade
100% (3.4mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Sábado
26° 13°
Domingo
32° 18°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 14°
Quarta
30° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 16 minutos

Celular Seguro passa a bloquear também aparelhos sem o app instalado
Educação Há 16 minutos

Resultados da Prova Nacional Docente 2025 serão divulgados hoje
Saúde Há 16 minutos

Anvisa proíbe comercialização de perfume e maquiagem capilar
Geral Há 29 minutos

Polícia do Rio prende 12 pessoas em operação contra Comando Vermelho
Geral Há 29 minutos

Após cancelamentos, Aeroporto de Congonhas opera normalmente hoje

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,33%
Euro
R$ 6,32 -0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,310,73 -0,70%
Ibovespa
160,999,48 pts 1.14%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6900 (11/12/25)
10
33
34
36
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3560 (11/12/25)
01
03
04
06
07
08
10
11
12
13
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias