Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Motta: investimento público é o resultado mais visível do sucesso do arcabouço fiscal

Evento comemora os dois anos da aprovação do arcabouço fiscal pelo Congresso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
11/12/2025 às 11h33
Motta: investimento público é o resultado mais visível do sucesso do arcabouço fiscal
Reprodução TV Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso permitiu maior segurança ao planejamento do setor público e melhores condições para que o setor privado tenha bases mais sólidas.

Em evento que comemorou os dois anos da aprovação do arcabouço, que substituiu o antigo teto de gastos, Motta afirmou que os resultados já são visíveis. Um deles, segundo o presidente, é a recomposição do investimento público, antes comprimido pelo teto.

“A combinação entre limite de despesa e metas fiscais cria condições mais realistas para programar políticas de saúde, educação e infraestrutura. Isso significa gastar bem, com critério, com metas claras e supervisão permanente”, afirmou.

Segundo o parlamentar, o crescimento da despesa pública deveria ter um limite, mas também deveria ser flexível o suficiente para refletir melhorias na capacidade de arrecadação. “Sem isso, corríamos o risco de inviabilizar o País”, destacou o presidente.

Na avaliação de Hugo Motta, a norma busca impedir ciclos de expansão insustentável do gasto público, ao mesmo tempo em que garante previsibilidade no aumento de recursos para investimentos. “A meta de resultado primário também passou a ter uma banda de tolerância, permitindo ajustes conforme o desempenho da economia”, lembrou Motta.

“Cumprimos nosso dever institucional quando abrimos espaço para debates sérios, baseados em dados e transparência. É assim que fortalecemos a credibilidade das instituições e garantimos que a responsabilidade fiscal caminhe junto com a responsabilidade social”, afirmou o presidente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 5 minutos

Motta afirma que pauta da educação continuará a avançar no próximo ano

Ele participou e encontro de prefeitos de grandes cidades para debater o tema

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova criminalização de uso de IA em pornografia envolvendo crianças

A proposta ainda será analisada pelo Plenário

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova projeto que isenta comprador de veículo usado de pagar multas anteriores

Para virar lei, precisa ser aprovada também pelos senadores

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova exigência de documentação do médico para encomendar carimbo ou receituário

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova liberação de saque do FGTS para compra de máquinas agrícolas

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
27° Sensação
2.52 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Assistente contábil com IA impacta rotina do contador
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova criminalização de uso de IA em pornografia envolvendo crianças
Música Nativista Há 12 minutos

Três-passense conquista 2º lugar na Califórnia da Canção
Senado Federal Há 12 minutos

PL da Dosimetria será analisado na CCJ na quarta-feira
Geral Há 12 minutos

São Paulo tem quase 17% dos consumidores sem energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -1,11%
Euro
R$ 6,35 -0,72%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 519,082,99 -2,20%
Ibovespa
159,631,60 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias