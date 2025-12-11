Quinta, 11 de Dezembro de 2025
Câmara de Campo Novo/RS recebe “Selo Ouro” no Programa Nacional de Transparência Pública 2025

Na edição de 2025 do PNTP, a Câmara de Campo Novo/RS também se destacou regionalmente, ficando entre as três primeiras colocadas da Região Celeiro no ranking de transparência

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Assessoria Impensa – Câmara Municipal de Vereadores
11/12/2025 às 09h58
Câmara de Campo Novo/RS recebe “Selo Ouro” no Programa Nacional de Transparência Pública 2025
Foto: Divulgação Assessoria Impensa – Câmara Municipal de Vereadores

A Câmara de Vereadores de Campo Novo/RS foi reconhecida com o “Selo Ouro” na 4ª edição do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) 2025, iniciativa da Atricon, que avalia a transparência ativa dos portais institucionais de órgãos públicos em todo o país. O reconhecimento destaca o compromisso do Poder Legislativo Municipal com a clareza das informações disponibilizadas aos cidadãos e com a gestão responsável dos recursos públicos.

 O Presidente da Câmara, Ademar Oliveira de Aguiar, celebrou a conquista e ressaltou que o resultado é fruto de um trabalho conjunto realizado pelos servidores, pelos vereadores e pelas vereadoras. “Esse reconhecimento reforça que estamos no caminho certo, investindo continuamente na melhoria dos serviços e no fortalecimento da transparência pública”, afirmou o Presidente.

Ademar também relembrou que essa trajetória não é recente. Em 2015, a Câmara Municipal já havia sido destaque estadual ao receber o prêmio “Boas Práticas de Transparência na Internet” do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS). Na ocasião, o Legislativo de Campo Novo ficou em 1º lugar no Estado entre os municípios com até 10 mil habitantes e 4º lugar geral entre os 497 municípios gaúchos, demonstrando um histórico consistente de boas práticas.

Na edição de 2025 do PNTP, a Câmara de Campo Novo/RS também se destacou regionalmente, ficando entre as três primeiras colocadas da Região Celeiro no ranking de transparência ativa dos portais dos poderes legislativos municipais.

O reconhecimento reforça o comprometimento do Poder Legislativo de Campo Novo/RS com a participação cidadã, a responsabilidade pública e a busca constante por melhorias em seus processos e serviços.

