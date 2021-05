Derrubadas não tem nenhum morador hospitalizado em função da Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou, na tarde da quarta-feira (19/05), um novo boletim epidemiológico em que revela que nenhum morador de Derrubadas ocupa leito em hospital por causa do novo coronavírus.

A publicação oficial também aponta que 26 derrubadenses são monitorados pela equipe da SMS. No momento, o município registra dez casos ativos de Covid-19.

Desde que a pandemia iniciou, Derrubadas contabiliza 251 pessoas contaminadas e quatro óbitos atribuídos ao vírus.

