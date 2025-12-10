Unidade de Conservação do governo do Estado doa quase duas mil mudas em 2025 e reforça preservação no Litoral gaúcho

Localizada no coração do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a Área de Relevante Interesse Ecológico do Litoral Norte (Arie-LN), unidade de conservação administrada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), é um verdadeiro refúgio natural e um polo de educação ambiental na região. Com 45,7 hectares inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, a área desempenha um papel essencial na conservação da biodiversidade e na promoção da educação ambiental.

Em 2025, além de receber centenas de visitantes em trilhas guiadas e atividades educativas, a unidade se destacou pela doação de 1.192 mudas nativas para os visitantes e o envio de 682 mudas para diversas outras unidades de conservação. A atividade totalizou 1.874 mudas produzidas e cultivadas pela própria equipe de servidores da Sema que administram a unidade, ajudam a ampliar áreas verdes e recuperar ecossistemas.

Educação ambiental

A Arie-LN é mais do que uma área protegida. É um espaço de aprendizado e conscientização. Escolas da região e municípios vizinhos participam de trilhas guiadas, oficinas e palestras, aproximando crianças e jovens da importância da preservação.

“Nosso objetivo é preservar a fauna e a flora e, ao mesmo tempo, fomentar o paisagismo e a criação de áreas verdes no Litoral Norte. A Arie é conhecida como o pulmão de Tramandaí, sendo uma das únicas áreas verdes que restam numa faixa de quase 100 km de Tramandaí até Torres”, destaca Renato Buhler, gestor da unidade.

Um convite à natureza

Além das ações de educação ambiental, a Arie-LN oferece lazer e turismo ecológico. No verão, quando Tramandaí dobra o número de moradores devido à presença dos veranistas, a unidade também é uma opção de passeio além da praia, com uma trilha em meio ao bioma Mata Atlântica, que alivia as altas temperaturas. Durante o passeio, é possível observar aves, répteis e uma rica flora, reforçando a importância da conservação.

As trilhas guiadas devem ser agendadas com antecedência pelo e-mail ou pelo telefone (51) 36847742. Para visitas livres, não há necessidade de agendamento. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Ao final do percurso da trilha, cada visitante pode levar até três mudas nativas, como palmeira-juraçá, pitangueira, araçá-amarelo e goiabeira, produzidas no viveiro da unidade.

Unidade possui seu próprio viveiro onde produz mudas nativas -Foto: Ascom Sema/Arquivo Arie-LN

História da Arie-LN

Sua história começou oficialmente em 1993, após a publicação do decreto que transformou o antigo Centro de Fomento Florestal em Horto Florestal do Litoral Norte. Na época, o objetivo era claro: proteger a diversidade genética e biológica da região, produzir mudas nativas, realizar pesquisas e promover educação ambiental.

O decreto delimitou uma área de aproximadamente 458 mil m², incluindo uma poligonal próxima ao centro de Tramandaí e outra à beira-mar. Desde então, a unidade passou a integrar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (Snuc), com regras rígidas para uso sustentável dos recursos naturais.

Em 2025, o espaço foi recategorizado pelo Snuc como Área de Relevante Interesse Ecológico do Litoral Norte, reforçando sua missão de conservação. Somente em 2025, mais de mil pessoas realizaram a trilha guiada na unidade.