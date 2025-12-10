Por por 32 votos a 2, CCJ aprova a perda de mandato da deputada Carla Zambelli

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, por 32 votos a 2, a decretação da perda de mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), conforme parecer do deputado Claudio Cajado (PP-BA). O caso segue agora para o Plenário.

Cajado foi o autor do parecer vencedor, tendo em vista que o parecer do relator original, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), favorável à manutenção do mandato, foi rejeitado. Ele obteve 27 favoráveis e 32 contrários.

A comissão vai votar agora em favor da decretação da perda de mandato da deputada.

Mais informações a seguir