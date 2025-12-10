Motta comemora a aprovação do Novo Plano Nacional de Educação

INI-TEXT

O presidente da Câmara, Hugo Motta, comemorou a aprovação do novo Plano Nacional de Educação . A proposta define diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira para um período de dez anos.

Motta afirmou que o planejamento vai garantir mais alfabetização na idade certa, a expansão do ensino integral, a valorizaão dos professores e profissionais da área e o investimento que pode chegar a 10% do PIB.

“A educação é a ferramenta de transformação social que tanto acreditamos”, disse Motta por meio de suas redes sociais.