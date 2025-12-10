Quarta, 10 de Dezembro de 2025
CCJ recomenda cassação de Carla Zambelli, que ainda depende de votação do Plenário

Processo seguirá para análise do Plenário

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
10/12/2025 às 16h48
Renato Araújo / Câmara dos Deputados

Por 32 votos a 27, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados recomendou, nesta quarta-feira (10), a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), condenada à prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O processo (Representação 2/25) seguirá agora para análise do Plenário. A cassação exige pelo menos 257 votos do total de 513 deputados.

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão e à perda do mandato parlamentar porque teria ordenado a violação do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a inserção de documentos falsos, como um mandado de prisão contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, atos executados pelo hacker Walter Delgatti Neto, co-réu no caso.

O relator original do processo na CCJ, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), havia recomendado a manutenção do mandato da parlamentar, ressaltando os 946 mil votos que ela recebeu em 2022 e alegando que o processo penal teria sido marcado por perseguição política.

O deputado Claudio Cajado (PP-BA) vai relatar o voto vencedor, pela cassação de Zambelli.

Mais informações a seguir

