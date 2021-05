Empresa paralisa obras do Hospital Regional de Palmeira das Missões

A empresa SIAL responsável pelas obras no Hospital Público Regional de Palmeira das Missões interrompeu os trabalhos no início desta semana. Segundo as informações os operários cruzaram os braços por ordem da empresa, que no contrato inicial deveria finalizar o projeto no dia 22 deste mês, mas está com apenas 50% das obras concluídas.

A empresa quer uma prorrogação de contrato e uma repactuação com acréscimo de mais R$ 10 milhões de reais sobre o projeto inicial.//

A administração de Palmeira das Missões está tentando junto a Caixa Econômica Federal encontrar uma forma de ampliar o contrato conseguir o valor cobrado pela empresa.

Segundo as informações divulgadas pela Rádio Palmeira, o ato de paralisar a obra e cobrar aditamento com prorrogação do contrato já foi tomado pela mesma empresa em outras obras públicas que a empresa tocou.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.