Epagri de Lages é homenageada pela contribuição ao ecossistema de tecnologia e inovação da Serra

A Estação Experimental da Epagri em Lages foi uma das agraciadas no Orion Awards 2025 , evento que todo ano reconhece os protagonistas da inovação e da tecnologia na Serra Catarinense. A premiação é concedida pelo Orion Parque Tecnológico, entidade que conta com cerca de 50 empresas incubadas – algumas delas no ramo da agrobiotecnologia – e abriga o Centro de Inovação de Lages, o primeiro de Santa Catarina, inaugurado em junho de 2016.

A cada edição, o Orion Awards presta uma homenagem especial a alguma personalidade ou instituição que contribuiu com o ecossistema de inovação. Neste ano, a reverência foi para o Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina ( CAV Udesc ), sediado em Lages.

E foi neste contexto que a Epagri recebeu o troféu Destaque em Inovação. A Estação Experimental de Lages já havia sido contemplada no Orion Awards 2024 pelo projeto que usa o salix e o biocarvão para o tratamento de esgoto e lodo de esgoto. Agora, em 2025, foi uma indicação conjunta entre Orion e Udesc devido às inúmeras parcerias com o CAV em projetos de pesquisa, extensão e ações que envolvem a comunidade acadêmica.

Na solenidade de premiação, realizada em dezembro, a Epagri foi representada pela gerente da Estação Experimental de Lages , Marlise Nara Ciotta, que recebeu o troféu das mãos do presidente do Instituto Orion, Thiago Mazuhy Andrade; do diretor-geral do CAV Udesc, professor André Thaler Neto; e do pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc, professor Paulo Cezar Cassol.

