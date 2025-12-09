Terça, 09 de Dezembro de 2025
Epagri de Lages é homenageada pela contribuição ao ecossistema de tecnologia e inovação da Serra

A Estação Experimental da Epagri em Lages foi uma das agraciadas no Orion Awards 2025 , evento que todo ano reconhece os protagonistas da inovação...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
09/12/2025 às 14h23
Foto: Reprodução/Secom SC

A Estação Experimental da Epagri em Lages foi uma das agraciadas no  Orion Awards 2025 , evento que todo ano reconhece os protagonistas da inovação e da tecnologia na Serra Catarinense. A premiação é concedida pelo Orion Parque Tecnológico, entidade que conta com cerca de 50 empresas incubadas – algumas delas no ramo da agrobiotecnologia – e abriga o Centro de Inovação de Lages, o primeiro de Santa Catarina, inaugurado em junho de 2016. 

A cada edição, o Orion Awards presta uma homenagem especial a alguma personalidade ou instituição que contribuiu com o ecossistema de inovação. Neste ano, a reverência foi para o Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina ( CAV Udesc ), sediado em Lages. 

E foi neste contexto que a Epagri recebeu o troféu Destaque em Inovação. A Estação Experimental de Lages já havia sido contemplada no Orion Awards 2024 pelo projeto que usa o salix e o biocarvão para o tratamento de esgoto e lodo de esgoto. Agora, em 2025, foi uma indicação conjunta entre Orion e Udesc devido às inúmeras  parcerias com o CAV  em projetos de pesquisa, extensão e ações que envolvem a comunidade acadêmica.

Na solenidade de premiação, realizada em dezembro, a Epagri foi representada pela gerente da  Estação Experimental de Lages , Marlise Nara Ciotta, que recebeu o troféu das mãos do presidente do Instituto Orion, Thiago Mazuhy Andrade; do diretor-geral do CAV Udesc, professor André Thaler Neto; e do pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc, professor Paulo Cezar Cassol.

Por: Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa: 
Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596


