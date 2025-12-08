Cidasc reforça cuidados sanitários para turistas em SC com a Operação Agro Seguro

Foto: Ascom/Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) realiza, a partir de 8 dezembro, a terceira edição da Operação Agro Seguro, uma ação estadual de educação sanitária voltada a orientar turistas e moradores sobre os cuidados necessários ao ingressar no estado com animais, alimentos e produtos de origem animal e vegetal.

A iniciativa reforça a importância de práticas seguras que protejam a saúde pública, o patrimônio agropecuário catarinense e a manutenção do status sanitário de excelência reconhecido nacional e internacionalmente.

“Santa Catarina recebe milhões de turistas todos os anos, especialmente no verão. Esse fluxo intenso exige atenção redobrada com a entrada de produtos que possam comprometer a sanidade animal e vegetal do Estado. A ‘Operação Agro Seguro’ é fundamental para sensibilizar a população e reforçar que cada visitante pode contribuir para preservar o nosso patrimônio sanitário, que é um dos mais sólidos do país”, destaca a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

Foco da ação

Durante as abordagens, os profissionais da Cidasc farão a distribuição de material informativo “Alô, turista!”, com orientações sobre quatro temas prioritários:

Aquisição e consumo de produtos de origem animal inspecionados, garantindo a segurança alimentar;

Cuidados com bebidas alcoólicas, devido ao aumento de casos de adulteração com metanol;

Prevenção da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP); e

Normas para transporte de produtos de origem animal e vegetal, evitando a entrada e disseminação de pragas e doenças.

O material entregue traz o mote “Alô, turista! Você pode ajudar a evitar a entrada de pragas e doenças agropecuárias”, e reforça que pequenas atitudes fazem grande diferença na proteção do agronegócio catarinense.

Santa Catarina: referência em qualidade e segurança

A Cidasc é o órgão oficial catarinense, responsável pela promoção da sanidade animal e vegetal e pela inspeção de produtos de origem animal (carnes, pescados, leite, ovos, mel e seus respectivos derivados), artesanais ou industrializados, e pela inspeção de produtos de origem animal no Estado.



Um dos principais alertas repassados será sobre a identificação de produtos seguros, que devem apresentar no rótulo algum selo oficial de inspeção, como:

Serviço de Inspeção Municipal (SIM);

Serviço de Inspeção Estadual (SIE);

Serviço de Inspeção Federal (SIF);

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – Sisbi/POA; e

Selo ARTE.

A recomendação é simples: antes de comprar, verificar se o rótulo do produto possui Selo de Inspeção.

Bebidas adulteradas: risco real

No verão aumenta o consumo de bebidas e, com ele, o risco de adulterações com metanol, substância altamente tóxica, capaz de causar cegueira e até a morte.

O material educativo inclui:

– sinais de intoxicação;

– cuidados ao adquirir bebidas; e

– telefones de emergência do Centro de Informação e Assistência Toxicológica – CIATox de Santa Catarina, pelos telefones: 0800 643 5252 ou (48) 3721.9083.

Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP): como agir

A Cidasc reforça que qualquer ave ferida ou morta encontrada no litoral, campo ou áreas urbanas não deve ser tocada. A orientação é acionar imediatamente o e-Sisbravet , sistema do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) é uma enfermidade viral que afeta aves silvestres e domésticas e pode se espalhar para outros mamíferos, incluindo humanos.

Pragas nas bagagens: perigo invisível

Santa Catarina é livre de pragas como:

– Mal-do-Panamá;

– Mosca-da-Carambola;

– Traça-da-Maçã; e

– Vassoura-de-bruxa da mandioca.

Esses agentes podem entrar no Estado em frutas, mudas, restos de plantas, partículas de solo, calçados, pneus e equipamentos.

Por isso, a recomendação é clara: evitar trazer mudas e produtos vegetais, e limpar bem calçados e equipamentos antes de viajar.

Departamento Regional da Cidasc, datas e período da “Operação Agro Seguro”

Ações: 08 a 19 de dezembro (conforme programação regional)

– Departamento Regional da Cidasc de Blumenau:12/12 – Pomerode, à tarde.

–Departamento Regional da Cidasc deCaçador:10/12 – Centro de Caçador, pela manhã | 12/12 – Rótula BR-116/470, pela manhã.

–Departamento Regional da Cidasc de Campos Novos:16/12 – BR-470, no Posto Fixo de Fiscalização Agropecuária da Cidasc, pela manhã.

–Departamento Regional da Cidasc deCanoinhas:08 e 10/12 – Posto Fixo de Fiscalização Agropecuária da Cidasc de Pintado e Três Barras, à tarde.

–Departamento Regional da Cidasc deChapecó:08/12 – Aeroporto de Chapecó e Posto da Serrinha, manhã e tarde.

–Departamento Regional da Cidasc deConcórdia:16/12 – Posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual em Santo Antônio, pela manhã.

–Departamento Regional da Cidasc de Criciúma:15 a 19/12 – Posto Fixo de Fiscalização Agropecuária da Cidasc, em Torres (RS), à tarde.

–Departamento Regional da Cidasc de Itajaí / Litoral Norte:12/12 – Praia de Palmas (Governador Celso Ramos), à tarde | 17/12 – Pórtico de Bombinhas, pela manhã.

–Departamento Regional da Cidasc de Joaçaba:12/12 – Posto e Restaurante Gringo (Erval Velho), manhã e tarde.

–Departamento Regional da Cidasc de Lages:16/12 – Aeroporto de Correia Pinto, à tarde.

–Departamento Regional da Cidasc de Mafra:18/12 – Posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual de Campo Alegre (SC-418), à tarde.

–Departamento Regional da Cidasc de Rio do Sul:10/12 – Rodoviária de Rio do Sul, pela manhã.

–Departamento Regional da Cidasc de São Joaquim:09/12, no Morro da Igreja, em Urubici, à tarde | 11/12 – Mirante da Serra do Rio do Rastro (SC-390), em Bom Jardim da Serra, pela manhã.

–Departamento Regional da Cidasc de São Lourenço do Oeste:08 a 12/12 – Posto da Polícia Militar Rodoviária (SC-157), pela manhã.

–Departamento Regional da Cidasc de São Miguel do Oeste:12/12 – Posto Fixo de Fiscalização Agropecuária da Cidasc de Aduana/Dionísio Cerqueira e Posto Fixo de Fiscalização Agropecuária da Cidasc de Paraíso, pela manhã.

–Departamento Regional da Cidasc de Tubarão:15/12 – Aeroporto de Jaguaruna, pela manhã. Em janeiro nas praias de Imbituba e Palhoça.

–Departamento Regional da Cidasc de Videira:18/12 – Terminal Rodoviário de Videira, manhã e tarde.

–Departamento Regional da Cidasc de Xanxerê:18 ou 19/12 – Posto da Polícia Rodoviária Federal (BR-282), pela manhã.

–Departamento Regional da Cidasc de Florianópolis:18/12 – Aeroporto Hercílio Luz, pela manhã.

