Segunda, 08 de Dezembro de 2025
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Acidente mata o cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó

Colisão envolvendo três veículos deixa dois mortos e seis feridos; cantor voltava de apresentação quando a van perdeu o controle.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Radio Cidadesa
08/12/2025 às 10h29
Acidente mata o cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó
(Foto: RADIO CIDADESA)

O domingo (7) terminou em profunda tristeza para a música sertaneja. O cantor Amauri Prudêncio de Lima, o Mauri Lima, de 55 anos, irmão de Chitãozinho e Xororó, morreu em um acidente na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu (SP). Ele formava dupla há 35 anos com o irmão Maurício, que saiu fisicamente bem, segundo a assessoria da família.

O acidente aconteceu no km 372,7, sentido São Paulo, e também tirou a vida de um integrante da equipe da dupla. De acordo com a concessionária Autopista, a colisão envolveu um caminhão, uma caminhonete e a van onde estavam os músicos. No total, seis pessoas ficaram feridas — cinco com lesões moderadas e uma com ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal informou que houve uma batida traseira entre a van, que transportava nove passageiros e o motorista, e o caminhão. A assessoria da dupla relatou que o condutor sofreu um mau súbito e que Mauri ocupava o banco do passageiro.

Natural de Mauá (SP) e morador de Indaiatuba, na região de Campinas, Mauri estava retornando com o irmão após um evento corporativo realizado em Curitiba (PR), na noite de sábado (7). A previsão é que o corpo seja encaminhado para Registro (SP).

Em nota, a assessoria da dupla declarou: “Neste momento de dor indescritível, a família agradece, de coração, a todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade, e pede compreensão para que seja preservado seu espaço e privacidade.”

Casado com a apresentadora do SBT Andrea Fabyanna, Mauri Lima deixa uma filha de 20 anos.



Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.


 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 18 minutos

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana

Medidas podem reduzir em até 80% custo total da CNH

 -
Fazenda Há 33 minutos

Programa Devolve ICMS do governo do Estado reduz em 37% o peso do imposto e aumenta poder de compra das famílias de baixa renda

O governo do Estado divulgou um relatório inédito com indicadores da última rodada de pagamento do Devolve ICMS, realizada em outubro. As informaçõ...

 (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)
Direita dividida Há 1 hora

Candidatura de Flávio Bolsonaro expõe racha na direita para 2026

Indicação do senador pelo pai aprofunda conflitos e divide aliados do bolsonarismo

 -
Receita Estadual Há 2 horas

Estado disponibiliza cartaz sobre venda de produtos de origem ilícita para estabelecimentos que vendem tabaco e bebidas

A Receita Estadual (RE), subsecretaria vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), disponibilizou, em seu Portal de Atendimento, o cartaz informativ...
Geral Há 2 horas

Casarão desaba no bairro do Catete, no Rio, e deixa vários feridos

Há suspeita de que ainda exista ao menos uma vítima sob os escombros

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 30°
30° Sensação
1.62 km/h Vento
50% Umidade
100% (33.97mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Terça
22° 16°
Quarta
17° 13°
Quinta
27° 12°
Sexta
23° 16°
Sábado
22° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Grant Thornton aponta cinco ações para proteger PMEs
Geral Há 17 minutos

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana
Acidente grave Há 21 minutos

Motociclista fica ferido na BR-468 em Bom Progresso
Fazenda Há 32 minutos

Programa Devolve ICMS do governo do Estado reduz em 37% o peso do imposto e aumenta poder de compra das famílias de baixa renda
Câmara Há 32 minutos

Motta designa Aguinaldo Ribeiro para relatoria do projeto de revisão de benefícios fiscais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,65%
Euro
R$ 6,30 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,375,39 +2,32%
Ibovespa
158,935,34 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias