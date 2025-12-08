Acidente mata o cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó

O domingo (7) terminou em profunda tristeza para a música sertaneja. O cantor Amauri Prudêncio de Lima, o Mauri Lima, de 55 anos, irmão de Chitãozinho e Xororó, morreu em um acidente na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu (SP). Ele formava dupla há 35 anos com o irmão Maurício, que saiu fisicamente bem, segundo a assessoria da família.

O acidente aconteceu no km 372,7, sentido São Paulo, e também tirou a vida de um integrante da equipe da dupla. De acordo com a concessionária Autopista, a colisão envolveu um caminhão, uma caminhonete e a van onde estavam os músicos. No total, seis pessoas ficaram feridas — cinco com lesões moderadas e uma com ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal informou que houve uma batida traseira entre a van, que transportava nove passageiros e o motorista, e o caminhão. A assessoria da dupla relatou que o condutor sofreu um mau súbito e que Mauri ocupava o banco do passageiro.

Natural de Mauá (SP) e morador de Indaiatuba, na região de Campinas, Mauri estava retornando com o irmão após um evento corporativo realizado em Curitiba (PR), na noite de sábado (7). A previsão é que o corpo seja encaminhado para Registro (SP).

Em nota, a assessoria da dupla declarou: “Neste momento de dor indescritível, a família agradece, de coração, a todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade, e pede compreensão para que seja preservado seu espaço e privacidade.”

Casado com a apresentadora do SBT Andrea Fabyanna, Mauri Lima deixa uma filha de 20 anos.









Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.





