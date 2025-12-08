CIN será documento obrigatório para biometria no INSS a partir de 2028

O INSS anunciou que a Carteira de Identidade Nacional (CIN) será o único documento aceito com biometria para solicitar ou manter aposentadorias e pensões a partir de 2028. Desde 21 de novembro deste ano, novos pedidos já exigem cadastro biométrico, podendo ser usado, por enquanto, a biometria da CIN, CNH ou Título de Eleitor.

A partir de 1º de maio de 2026, quem não tiver biometria registrada em nenhum desses documentos precisará emitir a nova CIN para encaminhar benefícios. Já em 1º de janeiro de 2028, apenas a CIN será aceita em todos os requerimentos e manutenções.

Não haverá bloqueio automático: quem precisar atualizar a biometria será avisado individualmente. Até abril de 2026, a exigência não vale para pedidos de salário maternidade, benefício por incapacidade temporária e pensão por morte.

Ficam dispensados da biometria pessoas com mais de 80 anos, cidadãos com dificuldade de locomoção comprovada, moradores de áreas de difícil acesso, migrantes, refugiados, apátridas e residentes no exterior.

