Segunda, 08 de Dezembro de 2025
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IPVA terá nova queda no RS em 2026

Redução média de 0,36% marca o terceiro ano consecutivo de baixa no imposto, apesar da inflação e após fortes altas em 2022 e 2023.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Gaúcha ZH
08/12/2025 às 07h25
IPVA terá nova queda no RS em 2026
(Foto: Criada por IA)

O IPVA voltará a ficar mais barato no Rio Grande do Sul em 2026. Pela terceira vez seguida, o imposto pago anualmente pelos proprietários de veículos terá redução — dessa vez, uma queda média de 0,36%, conforme a tabela Fipe, que consolida os preços praticados no mercado de compra e venda. Atualmente, o Estado possui uma frota de 4,44 milhões de veículos.

A queda pode parecer discreta, mas ganha relevância em um cenário de inflação acumulada de 4,63% na região metropolitana de Porto Alegre. O movimento reforça a trajetória de recuo observada em 2024 e 2025, depois de dois anos de altas expressivas em 2022 e 2023.

Os percentuais médios por categoria são:

  • Automóveis: –0,62%

  • Caminhonetes e utilitários: –1,83%

  • Caminhões: –1,39%

  • Ônibus e micro-ônibus: –1,56%

  • Motorhome: –2,91%

  • Motos e similares: +2,52%

A Fipe serve como referência tanto para o cálculo do imposto quanto para diversos negócios envolvendo veículos. A variação acompanha o cenário pós-pandemia: os preços subiram de forma abrupta durante a escassez global de insumos como aço, vidro e plástico — o que elevou o valor de carros novos e usados. Desde 2023, porém, os custos de produção vêm recuando, pressionados pela maior concorrência dos carros chineses e pela queda no consumo provocada por juros altos e endividamento das famílias.

As alíquotas do IPVA permanecem as mesmas, aplicadas sobre valores agora menores:

  • 3% para automóveis

  • 2% para motocicletas

  • 1% para caminhões e ônibus

Assim, o valor final a pagar também diminui.

O calendário oficial de pagamento e as informações sobre descontos serão anunciados pela Receita Estadual e pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-RS) nos próximos dias.

Desconto da Nota Fiscal Gaúcha

O prazo para os proprietários inscritos no Nota Fiscal Gaúcha acumularem notas para desconto no IPVA de 2026 terminou em outubro. O benefício, conhecido como Bom Cidadão, concede até 5% de redução para quem registrou 150 notas ou mais com CPF. Mesmo assim, a orientação é seguir pedindo nota, o que garante desconto para 2027 e contribui para o combate à sonegação.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 17 minutos

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana

Medidas podem reduzir em até 80% custo total da CNH

 -
Fazenda Há 32 minutos

Programa Devolve ICMS do governo do Estado reduz em 37% o peso do imposto e aumenta poder de compra das famílias de baixa renda

O governo do Estado divulgou um relatório inédito com indicadores da última rodada de pagamento do Devolve ICMS, realizada em outubro. As informaçõ...

 (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)
Direita dividida Há 1 hora

Candidatura de Flávio Bolsonaro expõe racha na direita para 2026

Indicação do senador pelo pai aprofunda conflitos e divide aliados do bolsonarismo

 (Foto: RADIO CIDADESA)
Luto Repentino Há 2 horas

Acidente mata o cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó

Colisão envolvendo três veículos deixa dois mortos e seis feridos; cantor voltava de apresentação quando a van perdeu o controle.

 -
Receita Estadual Há 2 horas

Estado disponibiliza cartaz sobre venda de produtos de origem ilícita para estabelecimentos que vendem tabaco e bebidas

A Receita Estadual (RE), subsecretaria vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), disponibilizou, em seu Portal de Atendimento, o cartaz informativ...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 30°
30° Sensação
1.62 km/h Vento
50% Umidade
100% (33.97mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Terça
22° 16°
Quarta
17° 13°
Quinta
27° 12°
Sexta
23° 16°
Sábado
22° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Grant Thornton aponta cinco ações para proteger PMEs
Geral Há 17 minutos

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana
Acidente grave Há 21 minutos

Motociclista fica ferido na BR-468 em Bom Progresso
Fazenda Há 32 minutos

Programa Devolve ICMS do governo do Estado reduz em 37% o peso do imposto e aumenta poder de compra das famílias de baixa renda
Câmara Há 32 minutos

Motta designa Aguinaldo Ribeiro para relatoria do projeto de revisão de benefícios fiscais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,65%
Euro
R$ 6,30 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,375,39 +2,32%
Ibovespa
158,935,34 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias