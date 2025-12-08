IPVA terá nova queda no RS em 2026

O IPVA voltará a ficar mais barato no Rio Grande do Sul em 2026. Pela terceira vez seguida, o imposto pago anualmente pelos proprietários de veículos terá redução — dessa vez, uma queda média de 0,36%, conforme a tabela Fipe, que consolida os preços praticados no mercado de compra e venda. Atualmente, o Estado possui uma frota de 4,44 milhões de veículos.

A queda pode parecer discreta, mas ganha relevância em um cenário de inflação acumulada de 4,63% na região metropolitana de Porto Alegre. O movimento reforça a trajetória de recuo observada em 2024 e 2025, depois de dois anos de altas expressivas em 2022 e 2023.

Os percentuais médios por categoria são:

Automóveis: –0,62%

Caminhonetes e utilitários: –1,83%

Caminhões: –1,39%

Ônibus e micro-ônibus: –1,56%

Motorhome: –2,91%

Motos e similares: +2,52%

A Fipe serve como referência tanto para o cálculo do imposto quanto para diversos negócios envolvendo veículos. A variação acompanha o cenário pós-pandemia: os preços subiram de forma abrupta durante a escassez global de insumos como aço, vidro e plástico — o que elevou o valor de carros novos e usados. Desde 2023, porém, os custos de produção vêm recuando, pressionados pela maior concorrência dos carros chineses e pela queda no consumo provocada por juros altos e endividamento das famílias.

As alíquotas do IPVA permanecem as mesmas, aplicadas sobre valores agora menores:

3% para automóveis

2% para motocicletas

1% para caminhões e ônibus

Assim, o valor final a pagar também diminui.

O calendário oficial de pagamento e as informações sobre descontos serão anunciados pela Receita Estadual e pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-RS) nos próximos dias.

Desconto da Nota Fiscal Gaúcha

O prazo para os proprietários inscritos no Nota Fiscal Gaúcha acumularem notas para desconto no IPVA de 2026 terminou em outubro. O benefício, conhecido como Bom Cidadão, concede até 5% de redução para quem registrou 150 notas ou mais com CPF. Mesmo assim, a orientação é seguir pedindo nota, o que garante desconto para 2027 e contribui para o combate à sonegação.









