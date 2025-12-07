Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque

Confira as efemérides da semana entre 7 e 13 de dezembro.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/12/2025 às 08h23
Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
© LUXARDO / INSTITUTO MOREIRA SALLES

Esta segunda semana de dezembro é fortemente marcada pela cultura nacional. Vamos falar primeiramente da escritora e jornalista ucraniana, naturalizada brasileira, Clarice Lispector, que nasceu em 10 de dezembro de 1920 e faleceu em 9 de dezembro de 1977. Aos 20 anos de idade, Clarice já escreveu seu primeiro texto literário. Sua vasta obra é amplamente reconhecida, com romances como "Água viva” (1973) e a "A hora da estrela” (1977), além de contos, crônicas e literatura infantil. Seu centenário, comemorado em 2020, rendeu várias homenagens dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , como esta reportagem da Agência Brasil , este especial da Rádio MEC , uma edição especial do programa Recordar é TV , da TV Brasil , e um capítulo do Caminhos da Reportagem , também exibido pela emissora. Em 2022, uma nova biografia trouxe informações inéditas sobre a escritora, como mostrou o Arte Clube , da Rádio MEC .

Outro gigante da nossa cultura – desta vez da música – foi o sambista, cantor e compositor fluminense Noel Rosa. O "Poeta da Vila" nasceu em 11 de dezembro de 1910. Despontando na década de 30, Rosa incorporou em sua música a forma de compor e a cadência melódica do samba feito pelos malandros do morro, trazendo um tom de crônica social e política em suas letras. Quem, ao menos, não ouviu falar nas músicas “Com que roupa”, “Fita amarela” e “Gago apaixonado”? Noel Rosa foi homenageado nesta edição deste ano do Arte Clube , da Rádio MEC , e pela TV Brasil no Repórter Brasil , em 2010, e no programa Fique Ligado (2018).

O terceiro aniversariante da semana é Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”, que nasceu no dia 13 de dezembro de 1912. Para homenageá-lo, a data marca o Dia Nacional do Forró . Nascido em Exu, no sertão de Pernambuco, Gonzaga popularizou o forró em todo o Brasil, se tornando o maior ícone desse ritmo que carrega fortes traços da população e da cultura do Nordeste. Em 2012, ano do centenário do mestre da sanfona, o Portal EBC publicou este especial , e a TV Brasil exibiu este capítulo especial do Caminhos da Reportagem e esta reportagem do Repórter Rio .

O forró foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil em 2021, como mostra esta reportagem da Radioagência Nacional . Luiz Gonzaga e o Dia Nacional do Forró também foram destaque em 2022, no Repórter Brasil , da TV Brasil , e no programa É tudo Brasil , da Rádio Nacional .

Combate à corrupção

No dia 9 de dezembro celebramos o Dia Internacional de Luta contra a Corrupção . A data foi criada por ocasião da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003, no México. O tratado foi ratificado pelo Brasil em 2005. A efeméride foi tema do programa Trocando em Miúdos , da Rádio Nacional , veiculado em 2016, e desta reportagem da Agência Brasil , publicada em 2017. O trabalho dos órgãos brasileiros para dar mais transparência aos atos do poder público e combater a corrupção foi abordado pela TV Brasil nos jornais Brasil em Dia e Repórter Brasil , em edições de 2021.

Direitos humanos

O Dia da Criança Especial , celebrado em 9 de dezembro, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre os direitos, potencialidades e necessidades das crianças com deficiência ou necessidades especiais. Nessa temática, a importância da educação inclusiva foi abordada pelo Tarde Nacional , da Rádio Nacional , em edição de 2020, e pela TV Brasil no Programa Especial , em edição de 2017. E a Agência Brasil falou sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), em 2021.

No dia 10 de dezembro de 1948 a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos , em resposta às atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Por isso, a data marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos . A Radioagência Nacional e o Repórter Brasil , da TV Brasil , falaram sobre o aniversário da Declaração da ONU, em 2018 e 2020, respectivamente. A efeméride foi abordada ainda pelo Revista Brasil , da Rádio Nacional , em 2015. E a Agência Brasil , em janeiro deste ano, falou sobre o aumento das denúncias de violação de direitos humanos no Brasil, que cresceram 22% em um ano.

No Brasil, o Censo 2022 indica que 14,4 milhões de pessoas (7,3% da população com dois anos ou mais de idade) possuem algum tipo de deficiência visual. Chamar a atenção para os direitos e a necessidade de inclusão é o objetivo do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual , celebrado em 13 de dezembro. A data existe desde 1961. A Agência Brasil abordou no início deste ano as causas da deficiência visual na infância. O combate ao preconceito e à discriminação foram tratados em edição do Repórter Brasil , da TV Brasil , em 2020. E o Programa Especial , também exibido pela emissora, em 2015 falou da importância de ferramentas como o Braille e os audiolivros para a educação dessas pessoas.

Direitos dos animais

Em 10 de dezembro temos o Dia Internacional dos Direitos dos Animais , efeméride criada há 20 anos pela organização não-governamental (ONG) inglesa Uncaged como forma de chamar a atenção para a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos de direitos, capazes de sentir e sofrer. Nos últimos anos, o Brasil evoluiu sua legislação nesse sentido. Em 2020 foi sancionada lei que aumenta a pena para quem pratica maus tratos contra animais, como noticiou a Agência Brasil .

Neste ano de 2025, foi sancionada uma nova lei, que proíbe o uso de animais vivos em testes laboratoriais para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, como destacou este outro texto da Agência Brasil e a Radioagêncio Nacional . A TV Brasil falou sobre o tema no capítulo “Sobre animais e direitos”, do Caminhos da Reportagem , exibido em 2016. E o Tarde Nacional , da Rádio Nacional , entrevistou uma pesquisadora sobre a evolução da legislação e o conceito de guarda responsável, em 2020.

Defensor da paz

No dia 8 de dezembro a morte de John Lennon, cantor, compositor e ativista da paz britânico, completa 45 anos. O co-fundador da banda "The Beatles" foi assassinado com quatro tiros disparados por Mark David Chapman na frente de seu prédio, em Nova York. Chapman não resistiu à prisão e afirmou que era um fã dos Beatles até o cantor declarar que o grupo inglês era mais famoso que Jesus Cristo. Além disso, as canções do artista que se referiam à religião teriam despertado o ódio do assassino. O trágico episódio foi relembrado no História Hoje , da Rádio Nacional , em 2017, e pelo Fique Ligado , da TV Brasil , em 2018.

A Voz

Frank Sinatra, cantor, ator americano e considerado como possuidor de uma das vozes mais bonitas do mundo, nasceu no dia 12 de dezembro de 1915. Ele iniciou a carreira como cantor em bandas de jazz, mas a partir de 1943 iniciou suas atuações como solista. Interpretou canções conhecidas mundialmente, como “My Way” e “Strangers in the night”. Também participou de diversos filmes e recebeu o Oscar de ator coadjuvante por seu papel em “A Um Passo da Eternidade”. O Repórter Brasil , da TV Brasil , celebrou o centenário do astro em 2015. O História Hoje , da Rádio Nacional , rememorou sua vida e obra, em 2016. A emissora também prestou novas homenagens em 2017, no programa Momento Três , e em 2021, no Jazz Livre .

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 7 a 13 de Dezembro de 2025*

Dezembro de 2025

7/12

Sonda Galileo chega a Júpiter, pouco mais de seis anos depois de ter sido lançada pelo ônibus espacial Atlantis durante a missão STS-34 (30 anos)

Sonda Akatsuki entra em órbita com sucesso em torno de Vênus cinco anos após a primeira tentativa (10 anos)

O embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher é sequestrado no Brasil (55 anos) - em troca da vida do embaixador suíço, a VPR exigiu do governo a libertação de 70 presos políticos. Como adendo, exigiam o congelamento geral dos preços por 90 dias e a liberação das roletas nas estações de trem do Rio de Janeiro. Na época, foi o mais alto preço cobrado pela libertação de um diplomata sequestrado

Dia Internacional da Aviação Civil - comemoração instituída em 1994 na Resolução A29-1 da Assembleia da Organização Internacional de Aviação Civil. Foi ratificada pela ONU em 1996, para marcar a data da assinatura da "Convenção sobre a Aviação Civil Internacional". Tem como finalidade gerar e reforçar a consciência mundial sobre a importância da aviação civil internacional no desenvolvimento social e econômico dos Estados

8/12

Morte do cantor, compositor e ativista da paz britânico John Lennon (45 anos) - co-fundador da banda "The Beatles". O músico John Lennon foi assassinado por um fã na frente de seu prédio, em Nova York (45 anos)

Acontece a primeira aplicação da vacina contra a covid-19 no Reino Unido (5 anos)

Dia da Justiça - comemorado por brasileiros conforme Decreto-Lei nº 8292, de 5 de dezembro de 1945, que então declarou feriado para efeitos forenses o dia 8 de dezembro, e que a partir daí passou a ser consagrado à Justiça no Brasil, sendo ratificado mais tarde no inciso IV do artigo nº 62 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966

9/12

Nascimento do compositor fluminense Francisco da Silva Fárrea Júnior, o Paquito (110 anos) - lançador de grandes sucessos de carnaval, algumas de suas marchas e sambas tornaram-se clássicos de nossa música

Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio e Prevenção deste Crime - data reconhecida pela ONU

Dia Internacional de Luta contra a Corrupção - comemoração instituída pela ONU na Resolução A/RES/58, de 31 de outubro de 2003, para marcar a data da assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003, na cidade mexicana de Mérida, e que foi ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, e promulgada para os brasileiros pelo Decreto Executivo nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006

Dia da Criança Especial

10/12

Morte do compositor e jornalista paulista David Nasser (45 anos)

Nascimento da escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector (105 anos)

Criação da Reserva Biológica de Una (BA) (40 anos) - unidade de conservação integral localizada no sul da Bahia, que representa um dos últimos remanescentes das florestas costeiras do estado, com a principal área protegida do mico-leão-de-cara-dourada

Dia do Palhaço

Dia Internacional dos Direitos Humanos - comemorado no dia da aclamação e proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948

Dia Internacional dos Direitos Animais - criado há 20 anos pela ONG inglesa Uncaged, com a finalidade de chamar atenção para a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos morais, de direito, capazes de sentir e sofrer

11/12

Nascimento do sambista, cantor e compositor fluminense Noel Rosa, "O Poeta da Vila" (115 anos)

Nascimento do guitarrista fluminense, violinista, baixista e compositor de jazz Dudu Caribé, nome artístico de Eduardo del Águila Caribé (55 anos)

Dia Internacional das Montanhas - comemoração instituída pela Assembleia da ONU, na Resolução nº 57/245, de 20 de dezembro de 2002, com especial apoio da Unesco

Dia Nacional das Apaes - comemoração no Brasil, estabelecida pela Lei nº 10.242, de 19 de junho de 2001. Tem como finalidade marcar a data da Fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro, ocorrida em 11 de dezembro de 1954, como a primeira Apae do Brasil, pela iniciativa de um grupo, congregando pais, amigos, professores e médicos de excepcionais

Dia Nacional do Tango na Argentina

12/12

Dia do Profissional das Relações Públicas

Nascimento do cantor e ator estadunidense Francis Albert Sinatra, o Frank Sinatra (110 anos)

Dia Internacional da Neutralidade - data reconhecida pela ONU

Lançamento do "Ópera Rádio", na Rádio Sociedade (101 anos)

13/12

Dia Nacional do Forró - em homenagem ao dia de nascimento de Luiz Gonzaga

Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual - data instituída em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros

Dia do Marinheiro - em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected] .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões

Dezenas sorteadas nesse sábado foram 06 - 24- 37- 52 - 53- 58

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 17 horas

Operação que garante gás de cozinha para o Norte completa 30 anos

Ação contribui para a segurança energética da região
Geral Há 20 horas

Soldado confessa feminicídio e incêndio de quartel em Brasília

Homem está preso no Batalhão da Polícia do Exército
Geral Há 20 horas

Soldado confessa morte de militar e incêndio de quartel em Brasília

Polícia Civil do DF investiga caso como feminicídio
Geral Há 1 dia

Brasil no Mundo recebe o cientista político Miguel Lago

Atração vai ao ar no domingo (7), às 19h30, na TV Brasil

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 17 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 58 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,349,40 -1,41%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias