Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque

Esta segunda semana de dezembro é fortemente marcada pela cultura nacional. Vamos falar primeiramente da escritora e jornalista ucraniana, naturalizada brasileira, Clarice Lispector, que nasceu em 10 de dezembro de 1920 e faleceu em 9 de dezembro de 1977. Aos 20 anos de idade, Clarice já escreveu seu primeiro texto literário. Sua vasta obra é amplamente reconhecida, com romances como "Água viva” (1973) e a "A hora da estrela” (1977), além de contos, crônicas e literatura infantil. Seu centenário, comemorado em 2020, rendeu várias homenagens dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , como esta reportagem da Agência Brasil , este especial da Rádio MEC , uma edição especial do programa Recordar é TV , da TV Brasil , e um capítulo do Caminhos da Reportagem , também exibido pela emissora. Em 2022, uma nova biografia trouxe informações inéditas sobre a escritora, como mostrou o Arte Clube , da Rádio MEC .

Outro gigante da nossa cultura – desta vez da música – foi o sambista, cantor e compositor fluminense Noel Rosa. O "Poeta da Vila" nasceu em 11 de dezembro de 1910. Despontando na década de 30, Rosa incorporou em sua música a forma de compor e a cadência melódica do samba feito pelos malandros do morro, trazendo um tom de crônica social e política em suas letras. Quem, ao menos, não ouviu falar nas músicas “Com que roupa”, “Fita amarela” e “Gago apaixonado”? Noel Rosa foi homenageado nesta edição deste ano do Arte Clube , da Rádio MEC , e pela TV Brasil no Repórter Brasil , em 2010, e no programa Fique Ligado (2018).

O terceiro aniversariante da semana é Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”, que nasceu no dia 13 de dezembro de 1912. Para homenageá-lo, a data marca o Dia Nacional do Forró . Nascido em Exu, no sertão de Pernambuco, Gonzaga popularizou o forró em todo o Brasil, se tornando o maior ícone desse ritmo que carrega fortes traços da população e da cultura do Nordeste. Em 2012, ano do centenário do mestre da sanfona, o Portal EBC publicou este especial , e a TV Brasil exibiu este capítulo especial do Caminhos da Reportagem e esta reportagem do Repórter Rio .

O forró foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil em 2021, como mostra esta reportagem da Radioagência Nacional . Luiz Gonzaga e o Dia Nacional do Forró também foram destaque em 2022, no Repórter Brasil , da TV Brasil , e no programa É tudo Brasil , da Rádio Nacional .

Combate à corrupção

No dia 9 de dezembro celebramos o Dia Internacional de Luta contra a Corrupção . A data foi criada por ocasião da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003, no México. O tratado foi ratificado pelo Brasil em 2005. A efeméride foi tema do programa Trocando em Miúdos , da Rádio Nacional , veiculado em 2016, e desta reportagem da Agência Brasil , publicada em 2017. O trabalho dos órgãos brasileiros para dar mais transparência aos atos do poder público e combater a corrupção foi abordado pela TV Brasil nos jornais Brasil em Dia e Repórter Brasil , em edições de 2021.

Direitos humanos

O Dia da Criança Especial , celebrado em 9 de dezembro, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre os direitos, potencialidades e necessidades das crianças com deficiência ou necessidades especiais. Nessa temática, a importância da educação inclusiva foi abordada pelo Tarde Nacional , da Rádio Nacional , em edição de 2020, e pela TV Brasil no Programa Especial , em edição de 2017. E a Agência Brasil falou sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), em 2021.

No dia 10 de dezembro de 1948 a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos , em resposta às atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Por isso, a data marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos . A Radioagência Nacional e o Repórter Brasil , da TV Brasil , falaram sobre o aniversário da Declaração da ONU, em 2018 e 2020, respectivamente. A efeméride foi abordada ainda pelo Revista Brasil , da Rádio Nacional , em 2015. E a Agência Brasil , em janeiro deste ano, falou sobre o aumento das denúncias de violação de direitos humanos no Brasil, que cresceram 22% em um ano.

No Brasil, o Censo 2022 indica que 14,4 milhões de pessoas (7,3% da população com dois anos ou mais de idade) possuem algum tipo de deficiência visual. Chamar a atenção para os direitos e a necessidade de inclusão é o objetivo do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual , celebrado em 13 de dezembro. A data existe desde 1961. A Agência Brasil abordou no início deste ano as causas da deficiência visual na infância. O combate ao preconceito e à discriminação foram tratados em edição do Repórter Brasil , da TV Brasil , em 2020. E o Programa Especial , também exibido pela emissora, em 2015 falou da importância de ferramentas como o Braille e os audiolivros para a educação dessas pessoas.

Direitos dos animais

Em 10 de dezembro temos o Dia Internacional dos Direitos dos Animais , efeméride criada há 20 anos pela organização não-governamental (ONG) inglesa Uncaged como forma de chamar a atenção para a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos de direitos, capazes de sentir e sofrer. Nos últimos anos, o Brasil evoluiu sua legislação nesse sentido. Em 2020 foi sancionada lei que aumenta a pena para quem pratica maus tratos contra animais, como noticiou a Agência Brasil .

Neste ano de 2025, foi sancionada uma nova lei, que proíbe o uso de animais vivos em testes laboratoriais para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, como destacou este outro texto da Agência Brasil e a Radioagêncio Nacional . A TV Brasil falou sobre o tema no capítulo “Sobre animais e direitos”, do Caminhos da Reportagem , exibido em 2016. E o Tarde Nacional , da Rádio Nacional , entrevistou uma pesquisadora sobre a evolução da legislação e o conceito de guarda responsável, em 2020.

Defensor da paz

No dia 8 de dezembro a morte de John Lennon, cantor, compositor e ativista da paz britânico, completa 45 anos. O co-fundador da banda "The Beatles" foi assassinado com quatro tiros disparados por Mark David Chapman na frente de seu prédio, em Nova York. Chapman não resistiu à prisão e afirmou que era um fã dos Beatles até o cantor declarar que o grupo inglês era mais famoso que Jesus Cristo. Além disso, as canções do artista que se referiam à religião teriam despertado o ódio do assassino. O trágico episódio foi relembrado no História Hoje , da Rádio Nacional , em 2017, e pelo Fique Ligado , da TV Brasil , em 2018.

A Voz

Frank Sinatra, cantor, ator americano e considerado como possuidor de uma das vozes mais bonitas do mundo, nasceu no dia 12 de dezembro de 1915. Ele iniciou a carreira como cantor em bandas de jazz, mas a partir de 1943 iniciou suas atuações como solista. Interpretou canções conhecidas mundialmente, como “My Way” e “Strangers in the night”. Também participou de diversos filmes e recebeu o Oscar de ator coadjuvante por seu papel em “A Um Passo da Eternidade”. O Repórter Brasil , da TV Brasil , celebrou o centenário do astro em 2015. O História Hoje , da Rádio Nacional , rememorou sua vida e obra, em 2016. A emissora também prestou novas homenagens em 2017, no programa Momento Três , e em 2021, no Jazz Livre .

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 7 a 13 de Dezembro de 2025*