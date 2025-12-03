Quarta, 03 de Dezembro de 2025
Relatório da PEC da Segurança Pública será apresentado próxima semana

Presidente da Câmara quer mais debate com líderes partidários

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/12/2025 às 21h32
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A comissão especial da Câmara dos Deputados adiou a apresentação do parecer do relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/25, a PEC da Segurança Pública, Mendonça Filho (União-PE), marcada para esta quarta-feira (3). Com o adiamento, a expectativa é que o relatório do projeto, que promove mudanças na estrutura da segurança no país, seja apresentado na terça-feira (9).

Segundo o relator, o adiamento ocorreu a pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) para a realização de mais conversas com os líderes partidários.

“O presidente Hugo Motta preferiu dar mais tempo para que a gente possa avançar para essas conversas e tendo em vista essas conversas que tenho tido desde ontem e hoje, a minha apresentação do texto ficou remarcada para terça-feira”, disse o deputado.

O relator disse que realizou uma rodada de conversas com lideranças para debater a temática da proposta e “para que o texto reflita um pouco mais o sentimento da Casa”.

Entre as lideranças que conversaram com Mendonça Filho, estão os deputados Lindbergh Farias (PT-RJ), líder da federação PT-PCdoB-PV; Pedro Campos (PSB-PE) e Rubens Pereira Junior (PT-MA), vice-líder do governo na Câmara dos Deputados.

“Evidentemente que essas interações servirão para que eu possa recolher melhor o sentimento entre os líderes e parlamentares importantes dentro da Casa. Tenho conversado sobre a temática geral, não sobre o texto em geral, mas é importante para que a gente tenha um pouco mais de prazo para apresentar a coisa mais azeitada entre os líderes”, reiterou.

Resistência

A PEC 18 de 2025 vem sofrendo resistências no Parlamento e por parte de governadores, em especial, contra o dispositivo que atribui à União a elaboração do plano nacional de segurança pública que deverá ser observado pelos estados e o Distrito Federal.

Ao mesmo tempo, a PEC é considerada tímida por especialistas, que defendem reformas mais profundas na área de segurança pública do Brasil, apesar de reconhecerem que a proposta do Executivo é o primeiro passo para mudar o quadro atual.

A proposta estabelece que a União seja a responsável por elaborar a política nacional de segurança pública, “cujas diretrizes serão de observância obrigatória por parte dos entes federados, ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, integrado por representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Política Há 2 horas

Congresso aprova MP do licenciamento ambiental especial

Decreto definirá a cada dois anos empreendimentos estratégicos

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Há 2 horas

Marina Silva sofre fratura em vértebra lombar

Ministra do Meio Ambiente fará tratamento em casa

 © Lula Marques/Agência Brasil.
Política Há 2 horas

Após decisão de Mendes, Alcolumbre fala em votar PEC do Marco Temporal

Medida é reação a decisão do ministro do STF sobre Impeachment

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Há 3 horas

Alerj deve decidir sobre prisão de Bacellar nos próximos dias

Deputado é o segundo presidente da Alerj a ser preso desde 1988

 © Ricardo Stuckert/PR
Política Há 4 horas

Lula: queda da pobreza está ligada à menor inflação e maiores salários

Presidente visitou polo automotivo e comemorou os números da economia

Justiça Há 2 horas

AGU pede que Gilmar reconsidere decisão sobre impeachment de ministros
Política Há 2 horas

Congresso aprova MP do licenciamento ambiental especial
Política Há 2 horas

Relatório da PEC da Segurança Pública será apresentado próxima semana
Senado Federal Há 2 horas

Senado reage à decisão que dificulta impeachment de ministros do STF
Justiça Há 2 horas

Dino vota pela condenação de cinco PMs do DF a 16 anos pelo 8/1

