Braga elege novo vereador neste domingo

No próximo domingo (7), eleitores e eleitoras do município de Braga, irão às urnas para escolher um novo vereador. O município tem 2.893 eleitores.

A eleição decorre do falecimento do vereador Bolívar Della Libera (Progressistas) no primeiro ano de mandato e a inexistência de suplente do mesmo partido. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu que o mandato obtido no sistema proporcional, pertence ao mesmo partido político pelo qual o parlamentar foi eleito. Por esse motivo, é inviável que a vaga seja ocupada por parlamentar de partido diverso daquele que obteve o mandato na eleição e a que pertencia o titular do cargo eletivo.

Dois candidatos concorrem à vaga, representando o Partido Progressista (PP): os irmãos Vitória Caroline Della Libera e Everton Della Libera, filhos de Bolívar.

A eleição ocorrerá das 8h às 17h.