Comissão de Saúde debate reajuste da tabela do SUS para diálise

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (3), audiência pública sobre a urgência de reajuste da Tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) nos procedimentos de diálise. O objetivo é discutir a garantia de assistência adequada aos pacientes renais crônicos e assegurar a sustentabilidade das clínicas que prestam o serviço ao SUS.

O debate foi solicitado pelo deputado Pedro Westphalen (PP-RS) e está marcado para as 17 horas, no plenário 7.

Segundo o parlamentar, o setor de diálise enfrenta crise financeira nos últimos anos, resultado da defasagem da tabela e do aumento contínuo dos custos operacionais. "Essa situação ameaça a continuidade dos atendimentos e compromete a qualidade dos serviços prestados aos pacientes", afirma o deputado.