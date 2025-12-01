Terça, 02 de Dezembro de 2025
CGU demite ex-chefe da Receita que atuou no caso de joias sauditas

Demissão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (1º)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/12/2025 às 20h18
CGU demite ex-chefe da Receita que atuou no caso de joias sauditas
© Receita Federal/divulgação

O Diário Oficial da União ( DOU ) publicou nesta segunda-feira (1°) a demissão do ex-secretário da Receita Federal Julio Cesar Vieira Gomes do serviço público . A motivação não foi informada oficialmente.

A demissão ocorreu após a Controladoria-Geral da União (CGU) encerrar um processo disciplinar aberto contra o ex-secretário, que ficou conhecido pelo envolvimento na tentativa de liberação das joias sauditas recebidas pelo então presidente Jair Bolsonaro em viagens internacionais.

Durante o governo Bolsonaro, Julio Cesar foi acusado de pressionar servidores da Receita Federal para liberar joias que ficaram retidas no controle aduaneiro do Aeroporto de Guarulhos.

Com a demissão, ele está impedido de ser nomeado para cargo público pelo período de cinco anos .

A Agência Brasil busca contato com a defesa do ex-secretário.

No ano passado, Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito das joias sauditas. De acordo com as investigações, os desvios podem chegar a R$ 6,8 milhões.

